Cửa hàng thời trang 'mòn mỏi' chờ đông

Hàng thu đông đã lên kệ nhưng khách mua vẫn thưa thớt.

Khảo sát tại một số tuyến phố kinh doanh thời trang trên địa bàn phường Minh Xuân cho thấy, lượng khách đến mua sắm chưa thực sự sôi động. Các mặt hàng áo khoác, áo len, áo nỉ và trang phục mùa lạnh được bày bán phong phú, song sức tiêu thụ còn chậm. Thay vì lựa chọn trang phục dày, giữ ấm, nhiều người vẫn ưu tiên quần áo mỏng, nhẹ, phù hợp với nền nhiệt hiện tại. Điều này khiến các sản phẩm thu đông chưa phát huy được sức mua như kỳ vọng của các cơ sở kinh doanh.

Trong khi lượng hàng hóa đã được nhập về từ sớm, chi phí thuê mặt bằng, nhân công và vận hành vẫn phải duy trì, sức mua chậm khiến áp lực kinh doanh ngày càng lớn. Để thu hút khách hàng, nhiều cửa hàng đã triển khai các chương trình giảm giá, đồng giá sản phẩm, ưu đãi khi mua nhiều hoặc khuyến mãi dành cho khách hàng thân thiết. Một số cơ sở chủ động điều chỉnh giá bán đối với những mẫu hàng nhập từ đầu mùa nhằm kích cầu, thu hồi vốn và hạn chế tồn kho.

Trong khi chờ những đợt không khí lạnh, các cửa hàng cần chủ động nắm bắt nhu cầu, cân đối lượng hàng nhập, linh hoạt chính sách giá và đa dạng phương thức bán hàng. Sự chủ động thích ứng là giải pháp quan trọng giúp các cơ sở kinh doanh giảm áp lực hàng tồn, duy trì nguồn vốn và sẵn sàng đón đầu nhu cầu mua sắm khi mùa đông đến.