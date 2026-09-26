Cửa hàng, siêu thị nỗ lực giữ giá thực phẩm

Chịu tác động bởi đợt mưa kéo dài, giá bán một số mặt hàng rau củ tại các chợ bán lẻ trên địa bàn TPHCM tăng đáng kể.

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống như Hòa Hưng (phương Hòa Hưng), Tân Chánh Hiệp (phường Trung Mỹ Tây)…, các mặt hàng rau ăn lá tăng từ 5.000-20.000 đồng/kg. Chẳng hạn ngò rí và húng quế có giá khoảng 70.000 đồng/kg, tăng từ 15.000- 20.000 đồng/kg so với tháng trước; cải thìa từ 30.000-35.000 đồng/kg (tăng khoảng 5.000 đồng/kg)…

Tại 3 chợ đầu mối (Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn), giá một số loại rau củ cũng tăng mạnh, trong đó xà lách búp tăng 20.000 đồng/kg (tăng hơn 130%, từ 15.000 đồng/kg tăng lên 35.000 đồng/kg), đậu bún tăng tới 183%, từ 6.000 đồng/kg lên 17.000 đồng/kg; bầu tăng giá 150%…

Các hệ thống bán lẻ như Saigon Co.op, GO!, MM Mega Market cho hay đang chủ động giữ giá và bảo đảm nguồn hàng hóa cung ứng cho địa bàn TPHCM nói riêng, cả nước nói chung.

Sở Công thương TPHCM cũng theo dõi sát diễn biến thị trường, sẵn sàng tăng cường nguồn hàng thiết yếu và các giải pháp bình ổn giá.