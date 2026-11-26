Trước đó, ngày 21/11, Công an xã Mỹ Thọ tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại cửa hàng điện thoại do chị H.T.T.T. (SN 1986, trú tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Tài sản bị mất gồm 30 chiếc điện thoại và 6,5 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá ước tính khoảng 110 triệu đồng.

Đối tượng Trần Văn Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Bộ Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mỹ Thọ khẩn trương xác minh, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án. Đến ngày 23/11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh xác định, mời Trần Văn Tuấn về làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã sử dụng kìm cộng lực cắt cửa sổ, đột nhập cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận đột nhập nhà liền kề, lấy trộm 4 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.