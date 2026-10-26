Cửa hàng nông thôn tạo động lực để WinCommerce vừa mở rộng vừa có lãi

Lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu

WinCommerce (WCM) kết thúc 9 tháng năm 2026 với doanh thu 35.767 tỷ đồng, tăng 25,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 670 tỷ đồng, gấp khoảng 2,8 lần mức 243 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với nền tảng bán lẻ thuộc Masan Group (HOSE: MSN), kết quả này cho thấy quy mô mạng lưới đang được chuyển hóa thành khả năng sinh lời. Doanh nghiệp mở mới ròng 894 cửa hàng trong chín tháng, trong khi biên lợi nhuận ròng tăng khoảng một điểm phần trăm lên 1,9%.

Thực phẩm tươi sống phong phú tại siêu thị WinMart.

Tính riêng quý III/2026, doanh thu của WCM đạt 12.775 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số tăng khoảng 86% lên 325 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng đạt 2,5%, so với 1,2% trong quý II.

Việc lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu phản ánh hiệu quả kinh doanh tại cửa hàng và lợi thế vận hành của doanh nghiệp trên quy mô lớn hơn. Nhờ đó, mở rộng mạng lưới đang bổ sung nguồn thu và đồng thời tạo thêm nguồn lực cho WinCommerce tiếp tục phát triển.

Nông thôn mở thêm thị trường cho mạng lưới

Trong quý III/2026, WinCommerce mở mới ròng 345 cửa hàng, nâng tổng mạng lưới lên 5.486 điểm bán. Tiến độ 9 tháng đưa doanh nghiệp tiếp tục hướng tới mục tiêu mở mới 1.000–1.500 cửa hàng trong cả năm.

Khu vực nông thôn đang giữ vai trò động lực mở rộng chủ lực của công ty, khi các cửa hàng tại đây ghi nhận biên EBITDA cao nhất toàn hệ thống và thời gian hoàn vốn dưới 3 năm. Đây là cơ sở kinh tế để WCM tiếp tục phân bổ nguồn lực vào thị trường này.

Khả năng hoàn vốn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi mạng lưới phát triển nhanh. Một cửa hàng tạo được hiệu quả sớm sẽ giúp giảm thời gian vốn đầu tư bị giữ lại, đồng thời bổ sung nguồn tiền cho các điểm bán tiếp theo.

Hệ thống siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+ có mặt tại 34 tỉnh thành trên toàn quốc.

Song song với việc mở mới, WinCommerce cũng tiếp tục cải thiện mạng lưới hiện hữu. Doanh thu trên cùng cửa hàng quý III/2026 tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, kênh siêu thị tăng 12,6%, được hỗ trợ bởi chương trình cải tạo và nâng cấp cửa hàng.

Đối với mô hình minimart, doanh thu trên cùng cửa hàng (LFL) tăng 5% trong quý III/2026 so với mức cao của cùng kỳ năm trước. Biến động tại kênh bán lẻ truyền thống và mối quan tâm về an toàn thực phẩm đã thúc đẩy người mua chuyển sang các chuỗi bán lẻ hiện đại.

Hiệu quả vận hành tạo nguồn vốn cho tăng trưởng tiếp theo

Lợi nhuận gia tăng, kết hợp với quản lý dòng tiền chặt chẽ, giúp doanh nghiệp tự tài trợ hoạt động mở rộng mà không cần huy động vốn từ bên ngoài.

Trong trung hạn, WinCommerce kỳ vọng doanh thu trên cùng cửa hàng tiếp tục tăng trưởng, tạo cơ sở để doanh nghiệp vừa mở thêm điểm bán, vừa duy trì tăng trưởng tại mạng lưới hiện hữu.

WinMart+ trao tặng 5.000 phần quà thiết yếu cho các hộ gia đình tại các xã Mèo Vạc, Đường Hồng và Yên Cường thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 22/10/2026, doanh nghiệp đưa vào thí điểm hoạt động 6 cửa hàng tiện lợi WiN ON đầu tiên tại Hà Nội và TP. Hồ chí Minh, nhằm thử nghiệm mô hình này ở quy mô giới hạn để kiểm chứng trải nghiệm khách hàng và hiệu quả kinh tế từng cửa hàng trước khi mở rộng.

Đối với Masan, khả năng tự tạo nguồn động lực cho tăng trưởng của WCM giúp nền tảng bán lẻ này tiếp tục phát triển, đóng góp lợi nhuận và giảm nhu cầu cấp vốn từ Tập đoàn. Giá trị của mạng lưới vì thế ngày càng gắn với sức sinh lời và dòng tiền tạo ra.

Sau 9 tháng tăng trưởng, dư địa tiếp theo của WinCommerce nằm ở việc lựa chọn địa bàn có hiệu quả, nâng hiệu suất cửa hàng và duy trì kỷ luật đầu tư. Kết quả tại thị trường nông thôn cùng cách tiếp cận thận trọng với mô hình mới cho thấy WCM tiếp tục đặt hiệu quả kinh doanh làm cơ sở cho việc mở rộng.