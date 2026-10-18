Cửa hàng nhỏ hút khách dịp 20/10 bằng cách nào mà không cần giảm giá sâu?

Thay vì chạy đua khuyến mại, các cửa hàng nhỏ có thể tạo lợi thế trong dịp 20/10 bằng combo quà tặng, dịch vụ cá nhân hóa và trải nghiệm mua sắm thuận tiện. Cách làm này giúp khách dễ lựa chọn, đồng thời hạn chế áp lực lợi nhuận.

Dịp 20/10 là cơ hội để các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, hoa tươi và quà tặng gia tăng doanh thu khi nhu cầu mua sắm dành cho phụ nữ tăng lên.

Tuy nhiên, thay vì chạy đua giảm giá, những cửa hàng quy mô nhỏ có thể thu hút khách bằng cách thiết kế combo quà tặng, cá nhân hóa trải nghiệm, chăm chút dịch vụ và tận dụng các kênh bán hàng trực tuyến.

Khi người mua quan tâm nhiều hơn đến tính thiết thực và cảm xúc của món quà, sự khác biệt đôi khi không nằm ở mức giảm giá mà ở cách cửa hàng giúp khách lựa chọn dễ dàng hơn.

Ảnh minh hoạ/ Nguồn: AI

Không nhất thiết phải giảm giá sâu để thu hút khách

Vào dịp lễ, nhiều cửa hàng thường tung chương trình giảm giá, tặng voucher hoặc khuyến mại theo hóa đơn nhằm kích thích nhu cầu mua sắm. Đây là cách tạo sức hút nhanh, nhưng nếu áp dụng thiếu tính toán, mức giảm lớn có thể làm thu hẹp lợi nhuận, đặc biệt với những cơ sở kinh doanh nhỏ có nguồn lực hạn chế.

Thay vì giảm giá đồng loạt, chủ cửa hàng có thể tập trung vào giá trị khách hàng nhận được. Một bó hoa được gói đẹp, một bộ mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu hoặc món quà đi kèm lời nhắn riêng có thể tạo cảm giác chỉn chu mà không cần hạ giá bán quá nhiều.

Đối với cửa hàng thời trang, việc tư vấn cách phối trang phục, hỗ trợ chọn kích cỡ hoặc gợi ý sản phẩm theo phong cách người nhận cũng giúp tăng giá trị dịch vụ. Trong khi đó, cửa hàng quà tặng có thể chú trọng bao bì, thiệp chúc mừng và cách trình bày để sản phẩm trở nên đặc biệt hơn.

Điều quan trọng là xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu. Người mua quà cho mẹ có thể ưu tiên tính thiết thực, trong khi người chọn quà cho vợ, người yêu hoặc đồng nghiệp có thể quan tâm nhiều hơn đến hình thức và thông điệp. Khi hiểu nhu cầu, cửa hàng dễ xây dựng sản phẩm phù hợp mà không phải cạnh tranh bằng giá thấp.

Thiết kế combo quà tặng theo ngân sách

Một trong những cách giúp cửa hàng nhỏ bán hàng hiệu quả dịp 20/10 là xây dựng các combo quà tặng theo từng mức ngân sách. Thay vì để khách tự lựa chọn giữa hàng chục sản phẩm, cửa hàng có thể chuẩn bị sẵn những phương án được phối hợp hợp lý.

Chẳng hạn, cửa hàng mỹ phẩm có thể kết hợp sản phẩm chăm sóc da với túi đựng hoặc thiệp chúc mừng. Cửa hàng thời trang có thể gợi ý khăn, phụ kiện hoặc một món đồ cơ bản dễ sử dụng. Với cửa hàng hoa, những bó hoa có kích thước và cách gói khác nhau giúp khách dễ chọn theo khả năng chi trả.

Các gói quà có thể được phân chia theo mức giá như dưới 300.000 đồng, từ 300.000 đến 500.000 đồng hoặc trên 500.000 đồng, tùy danh mục hàng hóa và tệp khách hàng. Mỗi mức ngân sách nên có lựa chọn rõ ràng, thay vì chỉ thay đổi số lượng sản phẩm mà thiếu sự khác biệt về công năng hoặc hình thức.

Tuy nhiên, việc kết hợp sản phẩm cần dựa trên nhu cầu thực tế, tránh ghép những mặt hàng khó sử dụng chỉ để nâng giá trị hóa đơn. Cửa hàng cũng nên công khai thành phần combo, giá từng sản phẩm khi cần thiết và điều kiện ưu đãi để khách dễ so sánh.

Cách làm này vừa rút ngắn thời gian lựa chọn, vừa giúp người mua kiểm soát ngân sách. Với cửa hàng, combo được tính toán hợp lý còn tạo cơ hội tiêu thụ những sản phẩm bổ trợ mà không cần giảm giá sâu trên từng mặt hàng.

Cá nhân hóa món quà để tạo khác biệt

Trong dịp 20/10, nhiều khách hàng không chỉ tìm một sản phẩm để mua mà còn muốn gửi gắm tình cảm qua món quà. Đây là khoảng trống để các cửa hàng nhỏ cạnh tranh bằng dịch vụ cá nhân hóa.

Một tấm thiệp viết lời chúc theo yêu cầu, chiếc hộp được phối màu phù hợp hoặc cách gói quà theo sở thích người nhận có thể khiến sản phẩm trở nên đáng nhớ hơn. Những dịch vụ này không nhất thiết đòi hỏi đầu tư lớn, nhưng cần sự tỉ mỉ và quy trình thực hiện rõ ràng.

Chủ cửa hàng có thể chuẩn bị sẵn một số mẫu thiệp dành cho mẹ, vợ, người yêu, đồng nghiệp hoặc cô giáo. Khách hàng được chọn mẫu, bổ sung lời nhắn riêng và yêu cầu giao quà vào khung giờ phù hợp nếu cửa hàng đáp ứng được.

Đối với các đơn hàng doanh nghiệp hoặc nhóm khách mua số lượng lớn, cửa hàng có thể cung cấp dịch vụ đóng gói đồng bộ, gắn thẻ tên người nhận hoặc phân chia quà theo danh sách. Đây là hướng tiếp cận có thể giúp mở rộng đơn hàng mà không cần chạy chương trình giảm giá đại trà.

Dù vậy, cửa hàng cần tính toán chi phí vật liệu, thời gian thực hiện và nhân lực. Nếu dịch vụ cá nhân hóa quá phức tạp nhưng không được tính vào giá bán, lợi nhuận có thể giảm dù doanh thu tăng.

Tận dụng mạng xã hội để tiếp cận khách hàng

Với những cửa hàng nhỏ, mạng xã hội là kênh giới thiệu sản phẩm có khả năng tiếp cận khách hàng mà không đòi hỏi ngân sách quảng cáo quá lớn. Thay vì chỉ đăng hình sản phẩm kèm giá bán, chủ cửa hàng nên xây dựng nội dung xoay quanh tình huống mua quà thực tế.

Một bài đăng gợi ý quà tặng cho mẹ với ngân sách vừa phải, video hướng dẫn chọn màu hoa hoặc hình ảnh so sánh các combo theo mức giá có thể giúp khách nhanh chóng tìm được lựa chọn phù hợp. Nội dung càng rõ ràng về giá, kích thước, thành phần và thời gian giao hàng, khách càng dễ đưa ra quyết định.

Cửa hàng cũng có thể tận dụng hình ảnh hậu trường đóng gói, quá trình chuẩn bị đơn hàng hoặc phản hồi chân thực từ khách đã mua. Những nội dung này giúp người mua hình dung rõ hơn về sản phẩm, đồng thời tạo cảm giác gần gũi với một cơ sở kinh doanh nhỏ.

Tuy nhiên, thông tin đăng tải cần chính xác. Nếu quảng cáo số lượng có hạn, ưu đãi đặc biệt hoặc thời gian giao hàng cụ thể, cửa hàng phải bảo đảm khả năng thực hiện. Việc tạo khan hiếm giả hoặc sử dụng hình ảnh không đúng với sản phẩm thực tế có thể làm giảm niềm tin của khách hàng.

Chú trọng trải nghiệm và giữ chân khách sau ngày lễ

Sức mua dịp 20/10 có thể tạo doanh thu trong thời gian ngắn, nhưng giá trị lâu dài của một cửa hàng nằm ở khả năng biến khách mua một lần thành khách hàng thường xuyên. Vì vậy, chất lượng tư vấn, đóng gói và giao nhận cần được xem trọng không kém chương trình khuyến mại.

Cửa hàng nên thông báo rõ thời gian chuẩn bị đơn, chính sách đổi trả và các khoản phí phát sinh. Với đơn giao quà, việc xác nhận địa chỉ, số điện thoại người nhận và thời điểm giao giúp hạn chế sai sót vào những ngày cao điểm.

Sau khi hoàn thành đơn hàng, chủ cửa hàng có thể gửi lời cảm ơn, tiếp nhận phản hồi và giới thiệu sản phẩm mới khi phù hợp. Tuy nhiên, việc chăm sóc khách cần có chừng mực, tránh gửi quá nhiều tin nhắn quảng cáo gây phiền hà.

Trong bối cảnh người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, cửa hàng nhỏ không nhất thiết phải sở hữu ngân sách lớn để tạo lợi thế cạnh tranh. Một sản phẩm phù hợp, cách tư vấn chân thành, dịch vụ chu đáo và mức giá minh bạch có thể tạo ra khác biệt bền vững hơn việc liên tục giảm giá.

Dịp 20/10 vì thế không chỉ là cơ hội bán hàng ngắn hạn mà còn là dịp để các cơ sở kinh doanh xây dựng niềm tin, hiểu rõ nhu cầu khách hàng và tạo nền tảng cho những lần mua sắm tiếp theo.