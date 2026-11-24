Khoảng 16h30 ngày 24/11, hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ điện trên quốc lộ 37, đoạn qua phường Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Theo thông tin ban đầu, nơi xảy ra cháy là ngôi nhà 1 tầng, được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh đồ điện. Khi hỏa hoạn bùng phát, lửa nhanh chóng bao trùm khu vực cửa hàng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó, đám cháy lan sang hai ngôi nhà liền kề.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: V.Vũ

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, triển khai phương án chữa cháy và ngăn lửa lan rộng.

Trao đổi với PV VietNamNet tối 24/11, ông Nguyễn Xuân Thảo, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa, cho biết đám cháy vẫn chưa được khống chế. Lực lượng chức năng đang nỗ lực triển khai các phương án chữa cháy, ngăn lửa tiếp tục lan rộng.

Theo ông Thảo, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do cửa hàng được xây dựng theo kết cấu dích dắc, gây trở ngại cho lực lượng chức năng tiếp cận các khu vực bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.