Cửa hàng bán gas ở Hải Phòng bất ngờ bốc cháy

Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin ban đầu về vụ cháy cửa hàng bán gas trên đường Trại Lẻ phường Lê Chân, chiều nay (27/10).

Hiện trường cháy cửa hàng gas trên địa bàn phường Lê Chân. Ảnh: Cơ quan công an.

Theo đó, vào hồi 17h16 cùng ngày, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hải Phòng) nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán gas (địa chỉ số 122 Trại Lẻ, phường Lê Chân).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 114 đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) và Công an phường Lê Chân khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Cùng với đó, đơn vị thông báo cho cơ quan Điện lực khu vực để phối hợp xử lý, cắt điện đảm bảo an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Ảnh: Cơ quan công an.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC nhanh chóng triển khai các phương án dập lửa, khoanh vùng sự cố, ngăn chặn nguy cơ cháy lan đối với mặt hàng gas.

Đến 17h50 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.