Cửa biển Phan Thiết bị bồi lấp, nhiều tàu thuyền mắc cạn
Ghi nhận tại cảng cá Phan Thiết, hàng trăm tàu cá mắc kẹt, nằm chen chúc trong vùng nước cạn, nhiều phương tiện phải chờ nước lên mới có thể di chuyển. Theo ngư dân địa phương, tình trạng này đã diễn ra nhiều năm. Đặc biệt, sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, lượng bùn đất từ thượng nguồn đổ về càng khiến khu vực này bị bồi lấp nghiêm trọng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cua-bien-phan-thiet-bi-boi-lap-nhieu-tau-thuyen-mac-can-post880511.html