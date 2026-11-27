Một lần vô tình đập đầu vào cửa kính ô tô khiến chị H. (37 tuổi) đột ngột tê bì hai tay và yếu tứ chi. Tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, các bác sĩ phát hiện tủy sống cổ của chị bị chèn ép nghiêm trọng do một căn bệnh âm thầm tiến triển nhiều năm.

Cú va chạm bất ngờ làm lộ "quả bom nổ chậm" ở cột sống cổ

Chị H. vốn có tiền sử đau mỏi cổ vai gáy suốt nhiều năm. Nghĩ chỉ là bệnh văn phòng thông thường, chị thường tự mua thuốc uống tại nhà thay vì đi khám. Biến cố ập đến sau một lần chị vô tình va đầu vào cửa kính ô tô. Cú va chạm không quá mạnh nhưng khiến chị choáng váng, mất ý thức thoáng qua, ngay sau đó vùng cổ đau dữ dội, cảm giác tê buốt lan dọc hai cánh tay và tứ chi yếu dần.

Tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) và cộng hưởng từ (MRI) khiến các bác sĩ không khỏi giật mình: chị mắc chứng cốt hóa dây chằng dọc sau (OPLL) – tình trạng dây chằng bên trong cột sống bị vôi hóa, biến thành xương cứng và chèn ép vào tủy.

Ở trường hợp của chị H., khối xương bất thường này đã dày tới gần 7 mm, chiếm gần hết không gian ống sống, khiến đường kính bảo vệ tủy chỉ còn vỏn vẹn khoảng 5 mm. Khi "đường hầm" chứa tủy sống bị bóp nghẹt đến mức tối đa, chỉ một tác động nhỏ từ bên ngoài cũng đủ gây đụng dập tủy cổ, đe dọa nguy cơ liệt vĩnh viễn dù xương đốt sống không hề bị gãy.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 4 giờ. Hình ảnh C-arm sau mổ và kết quả theo dõi thần kinh trong mổ bước đầu cho thấy các yếu tố an toàn được bảo đảm. Ảnh BV

Theo các bác sĩ, cú va chạm với cửa kính ô tô chỉ là "giọt nước tràn ly" làm bộc lộ căn bệnh nguy hiểm đã âm thầm tích tụ trong cơ thể người phụ nữ suốt thời gian dài.

4 giờ vi phẫu cân não giải cứu tủy sống

Trước nguy cơ tổn thương thần kinh không thể phục hồi, TS.BS. Nguyễn Văn Trung – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bạch Mai cùng ê-kíp đã quyết định phẫu thuật khẩn cấp để giải phóng tủy sống và cố định lại cột sống cổ cho người bệnh.

Ca mổ được đánh giá đặc biệt phức tạp bởi khối dây chằng hóa xương nằm ngay sát mặt trước tủy sống và dính chặt vào màng cứng (lớp màng mỏng bảo vệ tủy). Nếu bóc tách theo cách thông thường, nguy cơ làm rách màng cứng gây rò dịch não tủy, viêm màng não hoặc làm tổn thương trực tiếp đến tủy sống là rất lớn.

Để đảm bảo an toàn tối đa, ê-kíp đã sử dụng kính vi phẫu kết hợp khoan mài kim cương tốc độ cao để mài mỏng dần khối xương cứng. Thay vì cố gắng bóc tách phần dính chặt vào màng tủy, các bác sĩ áp dụng kỹ thuật "làm nổi" (floating) – giải phóng các điểm neo xung quanh để khối xương tự nâng lên, giải tỏa áp lực cho tủy sống một cách êm ái. Toàn bộ quá trình mổ được giám sát chặt chẽ bởi hệ thống theo dõi thần kinh, giúp cảnh báo ngay lập tức nếu thao tác chạm gần vùng nguy hiểm. Cuối cùng, phần đốt sống được lấy bỏ đã được thay thế bằng lồng titanium chứa xương tự thân và cố định chắc chắn bằng nẹp vít.

Sau 4 giờ căng thẳng, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tỉnh dậy sau mổ, chị H. mừng rỡ khi cảm giác đau nhức và tê bì tay chân gần như biến mất hoàn toàn. Hiện sức khỏe chị đang phục hồi tích cực và tiếp tục được theo dõi quá trình liền xương.

Đừng chủ quan với những cơn đau mỏi cổ vai gáy

Từ ca bệnh của chị H., các chuyên gia y tế cảnh báo người dân tuyệt đối không nên xem nhẹ triệu chứng đau mỏi cổ vai gáy kéo dài, đặc biệt là thói quen tự ý dùng thuốc giảm đau.

Nếu cơn đau cổ đi kèm các dấu hiệu như tê bì bàn tay, cầm nắm đồ vật thiếu khéo léo (khó cài cúc áo, viết chữ xấu đi) hoặc đi lại loạng choạng, mất thăng bằng, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được kiểm tra. Ngoài ra, sau bất kỳ chấn thương nào ở vùng đầu cổ, nếu thấy tê yếu tay chân, cần đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay và tuyệt đối không tự ý xoa bóp, vặn nắn cổ vì có thể làm tổn thương tủy nghiêm trọng hơn.

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