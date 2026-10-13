Cử tri xã Xuân Thành, Xuân Bắc kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Quang cảnh buổi tiếp xúc. Ảnh: Văn Đoàn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 địa phương phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai và bảo đảm an sinh xã hội. Trong đó, cử tri kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tại những địa bàn chưa phải khu vực trọng điểm, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng cung cấp nước sạch, bảo đảm vệ sinh môi trường cũng là vấn đề được cử tri quan tâm.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị những vấn đề quan tâm đến Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai. Ảnh: Văn Đoàn

Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri phản ánh các quy định, thủ tục có sự thay đổi liên tục, gây khó khăn, kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ hành chính. Từ thực tế này, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể, thống nhất để người dân thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện thủ tục. Đồng thời, cử tri kiến nghị làm rõ chính sách miễn, giảm lệ phí khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để xây dựng nhà ở...

Các đại biểu Quốc hội lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Văn Đoàn

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, cử tri kiến nghị xem xét chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách thôn, ấp; quan tâm giải quyết chế độ nghỉ dưỡng cho người có công, bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Một vấn đề khác được cử tri phản ánh là việc đấu giá các bãi giữ xe thu phí tại trường học. Cử tri đề nghị cơ quan chức năng làm rõ chủ trương này trong bối cảnh cơ sở vật chất và tiền lương bảo vệ nhà trường đã được nhà nước chi trả, qua đó bảo đảm tính hợp lý, công khai.

Đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Văn Đoàn

Tại buổi tiếp xúc, phần lớn kiến nghị đã được đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương giải đáp. Những nội dung vượt thẩm quyền được Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.