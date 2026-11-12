Cử tri xã Xuân Quang kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về đất đai, chính sách và hạ tầng

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có bà Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 14; các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo xã Xuân Quang cùng đại diện cử tri 6 thôn trên địa bàn.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu số 14 thông tin dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm và các kỳ họp trước.

Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh khóa XVII chủ trì hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong đo đạc, tách thửa, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tình trạng chồng lấn đất sản xuất giữa doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, đề xuất cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn phù hợp với điều kiện địa hình, nhất là chi phí vật liệu và phá đá.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cử tri cũng quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, đội ngũ khuyến nông; đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa sau sáp nhập; bổ sung nhân lực, trang thiết bị, kinh phí cho giáo dục, y tế; tháo gỡ vướng mắc về định mức chi hoạt động cấp xã và bố trí nguồn lực duy tu, nâng cấp các tuyến đường giao thông.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị.

Tiếp thu các kiến nghị, ông Nguyễn Quang Ngọc - Chủ tịch UBND xã Xuân Quang đã giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, làm rõ các khó khăn, vướng mắc và ghi nhận những vấn đề cần phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết.

Bà Lý Thị Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh trao đổi, trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lý Thị Vinh trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương công khai thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và mức chi phí đo đạc để người dân biết, theo dõi, giám sát.

Những kiến nghị vượt thẩm quyền được Tổ đại biểu số 14 tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.