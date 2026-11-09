Cử tri xã Xuân Bình, Hoá Quỳ kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, hạ tầng

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh.

Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đơn vị bầu cử số 7 gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các xã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được thời gian qua. Đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở.

Cử tri xã Xuân Bình phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Xuân Bình đề nghị tỉnh quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng đối với các xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán. Nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu tại xóm Xuân Khánh; khảo sát hiện trạng và đầu tư nâng cấp nhà máy nước sạch, sớm đưa công trình vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Cử tri trong xã cũng đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan và đơn vị có liên quan phối hợp với UBND xã Xuân Bình rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng, ranh giới, diện tích và các nội dung còn vướng mắc tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sông Chàng và tiến độ phê duyệt sử dụng đất của Công ty TNHH Cao su Thanh Hóa.

Ban hành chính sách về đất ở, nhà ở đối với các hộ dân thuộc dự án lòng hồ Cửa Đạt đã sinh sống ổn định trên một số diện tích đất thuộc quỹ đất xã Xuân Hòa cũ trước năm 2014 nhưng chưa được công nhận quyền sử dụng đất.

Cử tri xã Hoá Quỳ phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Hóa Quỳ đề nghị tỉnh bố trí kinh phí nâng cấp đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho cấp xã; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông mở rộng hạ tầng internet, bảo đảm chất lượng đường truyền đến các thôn. Cùng với đó, tăng cường đào tạo, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng số, quản trị dữ liệu và an toàn thông tin cho cán bộ, công chức cấp xã. Quan tâm phân bổ sớm nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Cử tri hai xã cũng phản ánh, sau sắp xếp, nhiều thôn có địa bàn rộng, quy mô dân số và số hộ tăng, khối lượng công việc lớn hơn, trong khi mức hỗ trợ đối với trưởng các chi hội còn thấp, phó các đoàn thể thôn chưa được hưởng phụ cấp. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, an ninh trật tự, điều kiện thụ hưởng các chính sách xã hội ở miền núi cũng được cử tri đề cập tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri, thể hiện sự quan tâm và tinh thần đóng góp xây dựng địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng thời trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tổng hợp, phân loại, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các đại biểu và cử tri hai xã Xuân Bình, Hóa Quỳ tham gia hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền hai xã Xuân Bình và Hóa Quỳ tập trung giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2026.

Đồng thời, mong muốn cử tri và Nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ, tích cực tham gia giám sát, chấp hành pháp luật, phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn môi trường và bảo đảm an ninh ở thôn, bản. Sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân là yếu tố quan trọng góp phần đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.