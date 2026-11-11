Cử tri xã Vĩnh Trạch phản ánh tình trạng thiếu nước sạch, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đại biểu HĐND hai cấp tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Trạch.

Ngày 11/11, đại biểu HĐND tỉnh An Giang và HĐND xã Vĩnh Trạch tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Trạch trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại hội nghị, cử tri ấp Vĩnh Hiệp phản ánh nguồn nước sinh hoạt chưa ổn định, chất lượng chưa bảo đảm; đặc biệt, khoảng 15 hộ dân tại khu vực kênh Chàm Chích chưa được tiếp cận nguồn nước sạch. Cử tri cũng phản ánh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở còn chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri ấp Vĩnh Tây kiến nghị ngành chức năng quan tâm nạo vét các tuyến kênh, mương, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Đối với lĩnh vực y tế và giao thông, cử tri đề nghị nâng cấp Trạm Y tế xã, bổ sung trang thiết bị khám, chữa bệnh; lắp đặt biển báo hạn chế tải trọng trên các tuyến đường đang thi công. Đồng thời, quan tâm duy tu, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp tại khu vực Vĩnh Khánh (cũ), tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra, cử tri đề xuất có cơ chế cho vay vốn dài hạn từ 10 đến 20 năm để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở.