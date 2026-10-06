Cử tri xã Vĩnh Hảo kiến nghị đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất

Các đại biểu HĐND tỉnh Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên trái); Trần Sinh Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Hảo

Chiều 6/10, các đại biểu HĐND tỉnh Lâm Đồng gồm: Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Sinh Toàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hương đã tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Hảo trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong 9 tháng năm 2026; kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh và công tác giải quyết kiến nghị cử tri.

Đại biểu Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông tin đến cử tri xã Vĩnh Hảo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh

Trong 9 tháng, HĐND tỉnh tổ chức 8 kỳ họp thuộc 2 nhiệm kỳ, ban hành 113 nghị quyết về tổ chức bộ máy, nhân sự, phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, an sinh xã hội và những vấn đề phát sinh sau sắp xếp.

HĐND tỉnh cũng tăng cường giám sát, khảo sát về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư công, tài sản công, đất đai và các chính sách liên quan đến đời sống người dân; chú trọng theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri.

Trong đợt tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 có 402 kiến nghị, trong đó 388 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Đến nay, 119 kiến nghị được giải quyết dứt điểm; 46 kiến nghị đang giải quyết; 5 kiến nghị sẽ giải quyết; 218 kiến nghị đã được giải trình, thông tin lại với cử tri.

Cử tri xã Vĩnh Hảo tham dự hội nghị

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12, xem xét 21 báo cáo thường kỳ và 27 dự thảo nghị quyết. Nội dung trọng tâm gồm: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2027; sửa đổi, bổ sung quy định về bảng giá đất; điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở và các chính sách về giáo dục, y tế, nông nghiệp, an sinh xã hội.

Tại hội nghị, cử tri xã Vĩnh Hảo cho biết, hiện nay, tàu thuyền của ngư dân trên địa bàn xã sau khi đánh bắt hải sản về đều phải neo đậu tại cảng cá Liên Hương hoặc khu vực khác, khiến người dân gặp nhiều khó khăn.

Cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư xây dựng cầu cảng tại khu vực cảng Vĩnh Tân, tạo điều kiện để ngư dân neo đậu tàu thuyền, vận chuyển hải sản, phục vụ hoạt động khai thác thủy sản.

Cử tri Đinh Văn Hiền nêu ý kiến tại hội nghị

Liên quan đến lĩnh vực y tế, cử tri phản ánh vấn đề chuyển viện đối với bệnh nhân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hiện còn nhiều thủ tục, gây khó khăn cho người dân trong quá trình thực hiện.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng nghiên cứu đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người bệnh được chuyển tuyến, tiếp cận các dịch vụ khám, chữa bệnh phù hợp.

Đồng chí Trần Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo trả lời các kiến nghị của cử tri

Cử tri cũng đề nghị tỉnh và địa phương quan tâm nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của người dân. Đồng thời, tổ chức khơi thông, nạo vét dòng chảy tại các tuyến kênh mương, góp phần bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập lụt trong mùa mưa.

Tại hội nghị, đại diện xã Vĩnh Hảo đã trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng trả lời các ý kiến của cử tri và ghi nhận ý kiến để tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.