Quang cảnh hội nghị - Ảnh: LT

Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: LT

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà thông tin đến cử tri những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: LT

Cử tri xã Trường Phú tham dự hội nghị - Ảnh: LT

Cử tri xã Trường Phú trình bày kiến nghị - Ảnh: LT

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà thông tin về những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp, cử tri xã Trường Phú đã nêu 8 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực tại địa phương. Đáng chú ý, cử tri đề nghị quan tâm xử lý các cơ sở hạ tầng dôi dư sau sáp nhập xã; đầu tư xây dựng nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để mở rộng đường và khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ tại các nút giao thông. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh những bất cập về môi trường, nước sạch, thu gom rác thải công cộng, hành lang an toàn lưới điện, đồng thời đề nghị có chính sách hỗ trợ chế độ cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Khánh Vũ, đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LT

Các ý kiến, kiến nghị của cử trị được lãnh đạo địa phương, các cơ quan chức năng và đại biểu Quốc hội trực tiếp trao đổi, giải trình tại hội nghị.