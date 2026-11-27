Cử tri xã Trường Phú kiến nghị nhiều vấn đề về hạ tầng và dân sinh
Sáng 27/11, Tổ đại biểu Quốc hội số 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị gồm các đại biểu: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Hoàng Nam Hải, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Trị, đã tiếp xúc cử tri tại xã Trường Phú sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà thông tin về những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp, cử tri xã Trường Phú đã nêu 8 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực tại địa phương. Đáng chú ý, cử tri đề nghị quan tâm xử lý các cơ sở hạ tầng dôi dư sau sáp nhập xã; đầu tư xây dựng nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng; nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để mở rộng đường và khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ tại các nút giao thông. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh những bất cập về môi trường, nước sạch, thu gom rác thải công cộng, hành lang an toàn lưới điện, đồng thời đề nghị có chính sách hỗ trợ chế độ cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.
Các ý kiến, kiến nghị của cử trị được lãnh đạo địa phương, các cơ quan chức năng và đại biểu Quốc hội trực tiếp trao đổi, giải trình tại hội nghị.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202611/cu-tri-xa-truong-phu-kien-nghi-nhieu-van-de-ve-ha-tang-va-dan-sinh-ceb66fc/