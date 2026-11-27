Tổ đại biểu số 04 HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Thanh Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, Tổ trưởng; Nguyễn Phú Đức, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Tìa Dình.

Ông Chu Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thông tin tới cử tri Tìa Dình một số nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ Tám.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVI. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày (8 - 9/12/2026) tại trụ sở UBND tỉnh, xem xét 16 báo cáo, 40 dự thảo nghị quyết; một số phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Tổ đại biểu cũng thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư; tham vấn ý kiến cử tri về một số nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Tám.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tìa Dình tập trung kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, đời sống dân sinh và điều kiện hoạt động của chính quyền cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị tỉnh sớm triển khai đầu tư tuyến đường Pá Vạt - Tìa Dình đã có chủ trương, bởi hiện nay việc đi lại, giao thương hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Đối với khu vực suối Na Hay, cử tri kiến nghị xây dựng cầu cứng để bảo đảm an toàn đi lại, vận chuyển nông sản cho người dân các bản Chua Ta, Na Su và học sinh Trường Tiểu học khi mực nước suối dâng cao.

Cử tri xã Tìa Dình kiến nghị tới HĐND tỉnh giải quyết các vấn đề dân sinh.

Liên quan đến nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cử tri đề nghị tỉnh sớm phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ đầu năm, tạo điều kiện cho cấp xã chủ động triển khai và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Về chế độ, chính sách và tổ chức bộ máy, cử tri đề nghị nghiên cứu nâng mức phụ cấp đối với các chức danh thôn, bản, tăng phụ cấp kiêm nhiệm từ 50% lên 70%; xem xét chế độ phụ cấp đối với các chức danh kiêm nhiệm ở cấp xã. Cử tri cũng kiến nghị sớm phân bổ kinh phí để thực hiện mức phụ cấp công vụ theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP; đồng thời đề xuất có chế độ phụ cấp công vụ đối với viên chức hành chính tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tương đương công chức. Bên cạnh đó, cử tri phản ánh khó khăn về hạ tầng viễn thông; nhân sự Trạm Y tế xã sau khi đơn vị được chuyển giao về UBND xã quản lý.

Đại diện chính quyền xã và Đại biểu HĐND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện chính quyền địa phương và Tổ đại biểu HĐND tỉnh trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu số 04 tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.