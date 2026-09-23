Cử tri xã Thuận An kiến nghị chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách

Các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Thuận An

Tham gia hội nghị TXCT có các đại biểu: Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội; Phạm Đức Hoài, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Đại biểu Phạm Đức Hoài thông tin về nội dung dự kiến sẽ được thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, cử tri xã Thuận An nêu gần 20 ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các nội dung tập trung vào chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông…

Cử tri xã Thuận An tham gia TXCT trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đáng chú ý, cử tri kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đề xuất các cơ quan trung ương xem xét có chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, bon sau khi thực hiện sáp nhập.

Cử tri Nguyễn Thị Chung kiến nghị có thêm chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách tại thôn, bon

Cử tri Nguyễn Thị Chung cho biết, đội ngũ cấp phó tại các thôn, bon đảm nhận nhiều công việc, từ tuyên truyền, vận động Nhân dân đến tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Tuy nhiên, hiện nay những người này không được hưởng chế độ phụ cấp.

“Phần lớn mọi người vẫn tham gia công việc vì trách nhiệm với cộng đồng. Nếu có chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ góp phần động viên, tạo điều kiện để đội ngũ này yên tâm, gắn bó hơn với công việc ở cơ sở”, cử tri Nguyễn Thị Chung kiến nghị.

Cử tri Trịnh Thị Hằng mong muốn trung ương và tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ một phần đóng bảo hiểm xã hội với người hoạt động không chuyên trách

Cử tri Trịnh Thị Hằng nêu thực tế, mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, bon hiện khá cao so với mức thu nhập.

Cử tri cũng cho rằng, đội ngũ hoạt động không chuyên trách tại thôn, bon có vai trò gần dân, sát dân, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Vì vậy, việc có chính sách hỗ trợ phù hợp sẽ góp phần duy trì, phát huy vai trò của lực lượng này tại cơ sở.

“Tôi rất mong muốn cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét có chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện để người hoạt động không chuyên trách có thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi lâu dài”, cử tri Hằng nói.

Cử tri xã Thuận An tham gia hội nghị TXCT

Là xã biên giới, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri xã Thuận An cũng đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thêm các chính sách hỗ trợ người dân địa phương như bảo hiểm y tế, hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, đầu tư hoàn thiện các tuyến đường giao thông…

Tại hội nghị TXCT, đại diện UBND xã Thuận An cùng các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri phản ánh, kiến nghị.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các sở, ngành và địa phương sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri bằng văn bản theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thuận An Lê Văn Hoàng giải trình một số nội dung mà cử tri quan tâm

Tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với kiến nghị liên quan đến chính sách dành cho người hoạt động không chuyên trách tại thôn, bon, đại biểu Nguyễn Trường Giang cho biết, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, bon và thực hiện khoán chi là một trong những giải pháp nhằm nâng mức hỗ trợ cho lực lượng hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trường Giang ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thuận An

Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận các phản ánh thực tế của cử tri địa phương; đồng thời sẽ đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, xây dựng chính sách, phương án hỗ trợ phù hợp, góp phần bảo đảm quyền lợi và tạo điều kiện để lực lượng này tiếp tục gắn bó với công việc tại cơ sở.

Liên quan đến những kiến nghị về đất đai, đại biểu Nguyễn Trường Giang cho rằng, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn tại địa phương cũng là cơ sở để ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, thảo luận tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Qua đó, các đại biểu sẽ phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, bảo đảm phù hợp hơn với thực tiễn và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

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