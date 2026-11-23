Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Mai.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Thanh Mai kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, như: Ảnh hưởng của quá trình thi công tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; đề nghị đầu tư xây dựng đường gom kết nối với tuyến cao tốc, xem xét điều chỉnh thiết kế cầu vượt dòng tại thôn Tân Thành nhằm bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Cử tri xã Thanh Mai phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị giải quyết những vướng mắc liên quan đến hợp đồng giữa người dân với công ty lâm nghiệp; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; đề xuất bổ sung biên chế, quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống hồ, đập phục vụ sản xuất và đời sống.

Lãnh đạo địa phương và đại diện các sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu những nội dung cần tiếp tục xem xét, giải quyết.

Đồng chí Đồng Văn Lưu phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đề nghị tổng hợp, chuyển các nội dung chưa được giải đáp đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cụ thể.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Thanh Mai tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát những chỉ tiêu đạt thấp, có giải pháp khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn.