Cử tri xã Thăng Trường kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh, hạ tầng

Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Thăng Trường. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham gia buổi tiếp xúc có các đại biểu Quốc hội: Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Cử tri xã Thăng Trường kiến nghị nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động cấp thôn. Đồng thời, đề xuất có chính sách hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, thương binh, người bị địch bắt tù đày và lực lượng thanh niên xung phong sau năm 1975.

Về hạ tầng, cử tri đề nghị các cấp kiểm tra, đánh giá thực trạng sạt lở bờ biển từ phường Hội An Tây đến xã Tam Hải (trong đó có đoạn qua xã Thăng Trường) để sớm triển khai giải pháp đầu tư kè cứng đồng bộ. Cử tri cũng kiến nghị nghiên cứu đầu tư các tuyến giao thông chiến lược, kết nối liên vùng nhằm thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam thành phố.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội. Ảnh: HỒ QUÂN

Bên cạnh đó, cử tri mong muốn chính quyền tiếp tục mở rộng các tuyến giao thông nông thôn; làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; đơn giản hóa thủ tục và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi lắng nghe kiến nghị, các đại biểu Quốc hội và đại diện lãnh đạo địa phương trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cam kết tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị chính đáng để chuyển đến Quốc hội cùng các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.