Cử tri xã Tân Hội kiến nghị tháo gỡ nhiều vướng mắc về hạ tầng, đất đai

Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Lâm Đồng tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hội trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026

Tổ đại biểu số 2 gồm các đại biểu: Ndu Ha Biên, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà; Nguyễn Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đại diện Tổ đại biểu số 2, bà Trần Thị Hồng Hạnh báo cáo tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh; tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri xã Tân Hội kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, nước sạch, điện, đất đai và quy hoạch, trong đó có những nội dung tác động trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Cử tri Đinh Văn Tú có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Về giao thông và hạ tầng dân sinh, cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm khắc phục một số đoạn trên tuyến ĐT724 qua địa bàn xã Tân Thành (cũ) chưa bảo đảm an toàn giao thông. Cử tri cũng đề nghị xử lý tình trạng lấn chiếm lề đường tại ĐH3, khu vực ngã ba thôn Tân Phú, gây cản trở việc đi lại; đồng thời đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến ĐT724 qua xã Tân Thành (cũ) nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Cử tri Nguyễn Văn Thức có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Liên quan đến điện, nước phục vụ đời sống và sản xuất, cử tri kiến nghị đầu tư hệ thống nước sạch dọc tuyến ĐT724, nhất là vào mùa khô khi khu vực thường xảy ra tình trạng thiếu nước. Cử tri cũng đề nghị ngành điện đầu tư, kéo đường điện hạ thế tại tuyến DH2, khu vực xóm 3 Tân Phú, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Ông Thái Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Đối với đất đai, quy hoạch, cử tri đề nghị rà soát các quy hoạch về đất đai, giao thông được công bố nhiều năm nhưng chưa triển khai, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; xem xét điều chỉnh, xóa bỏ những quy hoạch không còn phù hợp. Cử tri cũng kiến nghị giải quyết việc quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực chợ cũ xã Tân Hội cho các hộ đã sinh sống từ năm 2015 nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng trả lời các kiến nghị thuộc thẩm quyền

Về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri đề nghị nghiên cứu hỗ trợ chi phí thi giấy phép lái xe cho người dân trên địa bàn; đồng thời có chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã N’Thôn Hạ (cũ), góp phần bảo đảm quyền lợi về chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.

Ông K’ Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng phát biểu, trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Hội

Các kiến nghị thuộc thẩm quyền được chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tiếp thu, xem xét; những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông K’ Mák, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Tổ đại biểu số 2 sẽ ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.