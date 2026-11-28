Thông tin về kết quả kỳ họp, đại biểu Hoàng Minh Hiếu cho biết, sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và an sinh xã hội. Đại biểu giới thiệu một số chính sách mới liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri Nghệ An.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tam Quang. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, nhiều cử tri xã Tam Quang đã phát biểu, phản ánh những khó khăn, vướng mắc liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và an sinh xã hội. Cử tri Nguyễn Thanh Tùng kiến nghị khắc phục tình trạng điện yếu, đường giao thông nông thôn xuống cấp; cử tri Kha Văn Tim đề nghị xem xét tiếp tục giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Cử tri Lương Thị Vang kiến nghị sớm sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, có giải pháp phòng, chống sạt lở, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Cử tri Lương Thị Hoa đề nghị quan tâm chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, đầu tư nước sạch nông thôn và phát triển du lịch sinh thái tại bản Phúc.

Đại diện lãnh đạo xã và cử tri tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phan Trung Tú

Cử tri Lương Thị Vang kiến nghị sửa chữa đường giao thông xuống cấp, phòng, chống sạt lở và bảo đảm an toàn cho người dân. Ảnh: Phan Trung Tú

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về ranh giới, giao khoán và bảo vệ rừng giữa hai xã trước sáp nhập; rà soát diện tích, thửa đất để bảo đảm chi trả dịch vụ môi trường rừng đúng đối tượng. Cử tri cũng đề nghị quan tâm chính sách hỗ trợ các hộ dân khu vực Bãi Sở; sớm giải quyết chế độ cho những người nghỉ công tác theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; xem xét phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại xã biên giới và hỗ trợ phát triển sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiến - Chủ tịch UBND xã Tam Quang, trao đổi, giải trình các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Ảnh: Phan Trung Tú

Trước những vấn đề cử tri phản ánh, Chủ tịch UBND xã Tam Quang và đại diện các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ đã trao đổi, giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận những nội dung cần tiếp tục rà soát, giải quyết.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Trang nhấn mạnh một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Ảnh: Phan Trung Tú

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thu Trang nhấn mạnh việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, kết nối dữ liệu liên thông và tăng cường phân cấp, phân quyền nhằm tạo thuận lợi cho người dân, nhất là trong giải quyết thủ tục đất đai. Đại biểu đề nghị chính quyền xã chủ động giải quyết các tranh chấp đất đai kéo dài, tăng cường tuyên truyền để người dân tiếp cận đầy đủ các chính sách mới; đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với những kiến nghị về chế độ, chính sách tại xã biên giới, đại biểu cho biết Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét. Các vấn đề về tái định cư, phát triển du lịch sinh thái, giao đất và bảo vệ rừng, trợ cấp người cao tuổi cũng được ghi nhận, tổng hợp để chuyển cơ quan chức năng giải quyết. Đại biểu đồng thời đề nghị địa phương quan tâm tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phát huy chính sách giao lưu, hợp tác với nước bạn Lào, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân vùng biên giới.

Các đại biểu và đơn vị đồng hành trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Quang.

Nhân dịp này, thông qua sự vận động, kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Hội Phụ nữ Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty TNHH Quỹ Lá Xanh đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tam Quang. Các đại biểu Quốc hội cùng đại diện các đơn vị đồng hành trực tiếp trao quà, động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.