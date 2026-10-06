Cử tri xã Tam Hợp kiến nghị nhiều vấn đề về chính sách, hạ tầng và an sinh xã hội

Tham gia tiếp xúc cử tri có các ông, bà: Trung tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Vũ Thị Lan Anh - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách của Ủy ban Công tác đại biểu; Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ và lãnh đạo địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Lê Thị Hoài Chung thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026, bế mạc ngày 20/11/2026, tổ chức tập trung tại Nhà Quốc hội và chia thành 2 đợt; xem xét nhiều nội dung quan trọng về lập pháp, kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công, giám sát và chất vấn. Cử tri cũng được thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, 16 lượt cử tri xã Tam Hợp đã phát biểu, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và hoạt động của bộ máy ở cơ sở. Cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông nông thôn, đường liên xóm đã xuống cấp; khắc phục các điểm sạt lở, cống và đường bê tông dọc kênh mương; sửa chữa hệ thống thủy lợi; đầu tư nhà văn hóa, thiết chế văn hóa và cơ sở sinh hoạt cộng đồng sau sáp nhập.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị tháo gỡ khó khăn trong cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là các hồ sơ cũ thiếu giấy tờ, sai lệch diện tích, ranh giới, liên quan đến thừa kế và nghĩa vụ tài chính. Cử tri cũng kiến nghị xem xét chế độ đối với 16 cán bộ xóm thuộc diện dôi dư nhưng chưa được hưởng chính sách theo Nghị định số 154; bố trí nhân lực MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phù hợp với khối lượng công việc và đặc điểm địa bàn. Đồng thời, quan tâm trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở các xóm, cơ sở vật chất trường học; tăng nguồn vốn vay hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm; nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường.

Bà Nguyễn Thị Tiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi, giải trình một số nội dung cử tri quan tâm. Ảnh: Phan Trung Tú

Cùng với đó, cử tri đề nghị rà soát, giải quyết chế độ đối với người có công, dân công hỏa tuyến và các đối tượng còn vướng mắc về chính sách. Đáng chú ý, Hội Cựu chiến binh xã kiến nghị xem xét chính sách đối với quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ nhưng chưa thuộc diện thụ hưởng do vướng quy định về thời gian, địa bàn; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp, trong đó, quan tâm bảo hiểm y tế để các đối tượng tuổi cao có điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Tại cuộc tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND xã Tam Hợp và các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Cử tri Ngô Văn Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Trung Tú

Cử tri Dương Xuân Trinh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Cử tri Hồ Văn Hiến kiến nghị về chế độ, chính sách và khám, chữa bệnh. Ảnh: Phan Trung Tú

Cử tri Trương Thị Hạnh phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri xã Tam Hợp. Ảnh: Phan Trung Tú

Trao đổi về lĩnh vực y tế, đại biểu Quốc hội Lê Thị Hoài Chung làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm liên quan đến hoạt động phun diệt côn trùng, sử dụng các sản phẩm được phép lưu hành, bảo đảm an toàn sức khỏe; việc bố trí trạm y tế chính, các điểm trạm y tế sau sắp xếp và quy định về khám, chữa bệnh, chuyển tuyến bảo hiểm y tế. Đại biểu nhấn mạnh, việc sắp xếp mạng lưới y tế cơ sở phải đặt yêu cầu chăm sóc sức khỏe người dân lên hàng đầu, phù hợp với phân bố dân cư, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu thực tế của địa phương; đồng thời, thông tin, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh dự kiến bố trí 200 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, góp phần nâng cao chất lượng khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phan Trung Tú

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Trung tướng Trần Đức Thuận ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và những kết quả tích cực mà xã Tam Hợp đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Trung tướng đề nghị Sở Nội vụ rà soát, thông tin đầy đủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, người hoạt động ở cơ sở sau sắp xếp; đồng thời, tiếp tục quan tâm, bảo đảm chính sách đối với người có công.

Trung tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phan Trung Tú

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 9 tháng đầu năm 2026, Trung tướng Trần Đức Thuận trao đổi về một số kết quả, khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; các giải pháp hoàn thiện thể chế, cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đầu tư hạ tầng và đẩy mạnh chuyển đổi số. Trung tướng khẳng định, các kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương sẽ được chuyển địa phương xem xét, giải quyết.