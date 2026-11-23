Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Sủng Máng. Ảnh: Trần Kế

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin với cử tri xã Sủng Máng về dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp, nội dung chính của các dự thảo nghị quyết dự kiến xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh khóa XX. Đồng thời, thông tin kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, trước và sau Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh khóa XX.

Cử tri xã Sủng Máng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Trần Kế

Trên tinh thần dân chủ, cử tri xã Sủng Máng kiến nghị Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư nâng cấp và tu sửa một số công trình hồ treo trên địa bàn đã xuống cấp, không đảm bảo tích trữ nước; đầu tư, trang cấp thiết bị khám chữa bệnh cho các trạm y tế xã để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực cho trạm y tế và các trường học; bảo đảm nguồn cung thuốc, vắc xin phục vụ khám, chữa bệnh và tiêm chủng mở rộng. Đầu tư một số tuyến đường giao thông bị hư hỏng.

Đồng thời, cử tri đề xuất có giải pháp hỗ trợ người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính, chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt; xem xét bố trí biên chế phù hợp với khối lượng công việc tại cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang Hầu Minh Lợi trao đổi với cử tri xã Sủng Máng. Ảnh: Trần Kế

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hầu Minh Lợi và Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị còn lại, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.