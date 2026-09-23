Cử tri xã Sông Lũy kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, sản xuất và hạ tầng

Bà Trần Hồng Nguyên (giữa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; ông Phạm Nam Tiến (ngoài cùng bên trái), Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Trần Thị Oanh (ngoài cùng bên phải) tại buổi tiếp xúc

Dự hội nghị có các đại biểu: Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Nam Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Lãnh đạo các sở, ngành dự buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, các đại biểu thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của cả nước và tỉnh Lâm Đồng trong 8 tháng năm 2026.

Lãnh đạo xã Sông Lũy dự buổi tiếp xúc

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Chính kiến nghị tỉnh xem xét mở rộng nhóm cây trồng hàng năm được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Theo cử tri, các loại cây trồng có chu kỳ sinh trưởng, giai đoạn phát triển khác nhau nên cần có định mức hỗ trợ phù hợp với từng loại cây.

ĐBQH Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo nội dung cử tri quan tâm tại buổi tiếp xúc

Ông Nguyễn Chính, cử tri xã Sông Lũy kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri Nguyễn Chính cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định pháp luật về thời hạn buộc đối tượng trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tham nhũng phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt, thất thoát.

Bà Phan Thị Thùy Loan, cử tri xã Sông Lũy kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Liên quan đến sản xuất nông nghiệp, cử tri phản ánh tình trạng “được mùa, mất giá” và “mất mùa, được giá” diễn ra trong nhiều năm nhưng chưa được quản lý, kiểm soát hiệu quả, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nông dân. Cử tri đề nghị có giải pháp căn cơ hơn trong định hướng sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy trả lời kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc

Cử tri Phan Thị Thùy Loan kiến nghị có chính sách hỗ trợ xăng xe, bảo hiểm cho những người làm việc ở cấp thôn nhằm tạo điều kiện để lực lượng này thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng trả lời kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc

Một vấn đề khác được nhiều cử tri quan tâm là hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Suối Nhum, nối với Trạm thu phí Sông Lũy. Cử tri cho rằng đoạn đường này chưa có hệ thống điện chiếu sáng công lộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh, trật tự. Trên thực tế, tại khu vực đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông, trong đó có vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cử tri đề nghị các ngành chức năng sớm khảo sát, đầu tư hệ thống chiếu sáng trên Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Sông Lũy, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời phòng ngừa các nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Đại biểu Phạm Nam Tiến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trả lời kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc

Ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy đã trả lời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với các vấn đề liên quan đến đất đai, xã dự kiến tổ chức cuộc họp chuyên đề để xem xét, thống nhất hướng xử lý; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ báo cáo tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Về hệ thống chiếu sáng, ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên cho biết ngày 3/9, UBND xã đã có tờ trình gửi tỉnh đề nghị quan tâm đầu tư công trình điện đường, bởi đây là vấn đề bức xúc của địa phương. Khi được tỉnh bố trí vốn, xã sẽ triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết, đối với kiến nghị về hệ thống điện chiếu sáng công lộ, địa phương cần rà soát, tính toán và đề xuất đưa công trình vào danh mục đầu tư để bảo đảm an toàn giao thông. Tỉnh đã giao cho các địa phương chủ động rà soát, đề xuất những công trình cần thiết trên địa bàn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sông Lũy cũng được Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, trả lời; đồng thời tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.