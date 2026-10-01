Cử tri xã Quỳnh Phú kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách

Dự hội nghị có các đại biểu Quốc hội được bầu tại đơn vị bầu cử số 5, gồm: ông Phạm Phú Bình - đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Phan Thị Nguyệt Thu - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Quỳnh Phú và đông đảo cử tri trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Hùng

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội thông tin tới cử tri những nội dung dự kiến của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo, trao đổi về những vấn đề cử tri quan tâm và kết quả tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất.

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Việt Hùng

Tại hội nghị, cử tri xã Quỳnh Phú đã thẳng thắn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến chế độ, chính sách. Theo đó, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền sớm giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với các trường hợp nghỉ công tác do sắp xếp thôn, xã, nhất là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận và cán bộ không chuyên trách. Hiện, xã còn 55 trường hợp chưa được giải quyết.

Cử tri đề nghị quan tâm vấn đề tăng lương, phụ cấp và bổ sung biên chế cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhằm phù hợp với khối lượng công việc ngày càng lớn, tình trạng kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ và áp lực công tác sau sắp xếp; đồng thời nghiên cứu điều chỉnh mức phụ cấp đối với Ủy viên Ban Thường vụ các đoàn thể cấp xã, bảo đảm tương xứng với trách nhiệm được giao.

Cử tri xã Quỳnh Phú phát biểu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Việt Hùng

Về chế độ đối với cán bộ quản lý, giáo viên và công tác Đảng trong trường học, cử tri đề nghị nghiên cứu, bổ sung phụ cấp trách nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên chi bộ trường học, nhất là các trường có đông đảng viên và khối lượng công tác Đảng lớn; cần có cơ chế khen thưởng kịp thời đối với nhà giáo có nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được tặng Bằng khen của các cấp nhưng chưa đủ điều kiện xét khen thưởng danh hiệu cao hơn do quy định về mốc thời gian và khoảng cách giữa các lần khen thưởng.

Cử tri đề nghị đẩy nhanh việc cấp bù học phí cho các nhà trường, bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ công tác dạy và học. Đề nghị ngành Giáo dục nghiên cứu đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động, chú trọng đào tạo đúng ngành, đúng chuyên môn, hạn chế tình trạng sinh viên tốt nghiệp khó tìm việc hoặc làm việc không đúng chuyên ngành.

Cử tri xã Quỳnh Phú phát biểu ý kiến, kiến nghị. Ảnh: Việt Hùng

Về sản xuất nông nghiệp, cử tri phản ánh tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang còn nhiều, ảnh hưởng đến sản xuất, an ninh lương thực, môi trường và phát sinh chuột, sâu bệnh. Đề nghị cấp có thẩm quyền có giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả diện tích đất nông nghiệp, hạn chế bỏ hoang và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đại diện các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Phú Bình - đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng - An ninh và Đối ngoại của Quốc hội đã tổng hợp, giải trình và trao đổi một số nội dung cử tri quan tâm; đồng thời tiếp thu các kiến nghị thuộc thẩm quyền để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.