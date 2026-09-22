Cử tri xã Quảng Sơn mong sớm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch khoáng sản

ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Quảng Sơn

Tham gia hội nghị TXCT có các các ĐBQH: Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Đức Hoài, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

ĐBQH Phạm Đức Hoài trình bày khái quát kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Tại buổi TXCT, ĐBQH Phạm Đức Hoài đã trình bày khái quát kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; thông qua tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; kết quả xử lý kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng và cử tri xã Quảng Sơn qua các đợt TXCT của các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri xã Quảng Sơn tham dự hội nghị TXCT

Dưới sự điều điều hành của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Sơn, cử tri địa phương đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Các nội dung tập trung vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch khoáng sản…

Cử tri Trương Văn Tuyến kiến nghị sớm sửa chữa công trình thủy lợi Đắk N’ting

Cụ thể, cử tri Trương Văn Tuyến cho biết, năm 2024, công trình thủy lợi Đắk N’ting xảy ra sự cố sạt trượt, gây ngập úng đất sản xuất và cây trồng của người dân phía hạ du. Đến nay, tình trạng sạt trượt, hư hỏng công trình vẫn chưa được xử lý, khiến việc sản xuất của người dân vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng.

Cử tri này kiến nghị các đơn vị liên quan sớm có biện pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại; đồng thời khẩn trương khắc phục sự cố tại công trình, bảo đảm an toàn và sản xuất của người dân.

Cử tri K’Tớt kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch khoáng sản

Cử tri K’Tớt cho biết, khu vực đất ở, đất sản xuất của người dân bon N’ting được xác định nằm trên vùng khoáng sản, khiến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất gặp khó khăn.

Cử tri kiến nghị các ĐBQH tiếp tục kiến nghị tới các đơn vị có thẩm quyền, sớm tháo gỡ tình trạng này, tạo điều kiện thuận lợi để người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Đoàn Văn Phương trả lời một số nội dung mà cử tri kiến nghị, phản ánh

Tại hội nghị TXCT, nhiều cử tri xã Quảng Sơn đề nghị các sở, ngành thông tin thêm về việc đầu tư dự án chăn nuôi bò sữa trên địa bàn; đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, cấp phép triển khai dự án tại khu vực phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.

Các vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị tại hội nghị được lãnh đạo địa phương, sở, ngành liên quan và ĐBQH trực tiếp trả lời, thông tin cụ thể.

Các sở, ngành, đơn vị trả lời kiến nghị của cử tri xã Quảng Sơn

Ghi nhận và trao đổi về các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ĐBQH Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, đây đều là những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống và quyền lợi của người dân địa phương.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xem xét giải quyết theo quy định. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

ĐBQH Nguyễn Trường Giang ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương

ĐBQH Nguyễn Trường Giang đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết thấu đáo những kiến nghị chính đáng của cử tri; đồng thời thông tin cụ thể về tiến độ, kết quả xử lý để người dân theo dõi, giám sát.

Liên quan đến các vấn đề về quy hoạch khoáng sản, ĐBQH Nguyễn Trường Giang cho biết, nội dung này đã được nhiều lần thảo luận tại nghị trường.

Thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tổng hợp, chuyển tải đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan Trung ương; đồng thời kiến nghị đẩy nhanh việc tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch khoáng sản, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

ĐBQH Phạm Đức Hoài tặng quà cho gia đình chính sách

ĐBQH Phạm Đức Hoài tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Quảng Sơn

Dịp này, ĐBQH Phạm Đức Hoài cũng tặng 13 phần quà tới các đối tượng chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Sơn.

Sau buổi TXCT, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã khảo sát thực tế kiến nghị của cử tri liên quan đối với công trình thủy lợi Đắk N’ting. Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị xã Quảng Sơn phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư khẩn trương triển khai công tác sửa chữa, khắc phục sự cố. Quá trình thực hiện, chính quyền địa phương thông tin kịp thời, rộng rãi để cử tri, Nhân dân địa phương theo dõi, giám sát.