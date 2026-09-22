Cử tri xã Quảng Lập, Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, đất đai

Các đại biểu chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lập, Lâm Đồng Ảnh: Chính Thành

Tại hội nghị, cử tri xã Quảng Lập phản ánh những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp khi giá vật tư đầu vào tăng, giá một số mặt hàng nông sản thiếu ổn định, trong khi đầu ra còn gặp nhiều khó khăn. Cử tri đề nghị có thêm chính sách hỗ trợ sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay.

Cử tri K’Tư, thôn K’Răng Chớ phản ánh khu vực canh tác của người dân trong thôn đang thiếu nước sản xuất; đồng thời, kiến nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi, đường giao thông nội đồng và điện phục vụ sản xuất.

Cử tri xã Quảng Lập phát biểu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri Ảnh: Chính Thành

Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa và giải quyết tranh chấp đối với đất khai phá. Một số ý kiến đề nghị xem xét mức tiền phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, phù hợp với điều kiện thu nhập của người dân sản xuất nông nghiệp.

Cử tri cũng phản ánh một số tuyến đường liên thôn xuống cấp, việc đi lại khó khăn, nhất là trong mùa mưa; đồng thời, đề nghị tăng cường thu gom rác thải tại khu vực sản xuất, bố trí thêm thùng chứa chất thải tại các cánh đồng.

Cử tri K'Tư, thôn K'Răng Chớ phát biểu kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri Ảnh: Chính Thành

Bên cạnh đó, các vấn đề về giáo dục, chính sách đối với cựu chiến binh tham gia các cuộc kháng chiến và chế độ hỗ trợ đối với đội ngũ hoạt động tại các hội, đoàn thể ở cơ sở cũng được cử tri quan tâm, kiến nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Đức Hiệp đánh giá các ý kiến của cử tri sát thực tế, phản ánh những vấn đề trực tiếp liên quan đến sản xuất và đời sống của người dân.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Đặng Đức Hiệp phát biểu tại hội nghị Ảnh: Chính Thành

Đối với từng nhóm kiến nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan rà soát, làm rõ và giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Trong đó, các vấn đề về sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, đất đai, môi trường cần được kiểm tra, có hướng xử lý cụ thể, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay tại hội nghị, đề nghị tổng hợp đầy đủ để tiếp tục theo dõi, xử lý theo thẩm quyền.

Quang cảnh buổi TXCT. Ảnh: Chính Thành

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời phản ánh tại diễn đàn Quốc hội đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị cử tri tiếp tục quan tâm, giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị. Qua đó, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền.