Thành viên Tổ đại biểu số 6, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai dự buổi tiếp xúc cử tri xã Phước Sơn. Ảnh: Nguyễn Tấn

Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe thông tin về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri xã Phước Sơn đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Cử tri phản ánh những bất cập trong công tác bồi thường, thu hồi đất phục vụ dự án bô xít tại địa phương; đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước, sinh hoạt và đời sống của người dân khi dự án đi vào hoạt động.

Cử tri tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Tấn

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và ngăn chặn tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa. Các ý kiến cử tri đã được Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai, đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương ghi nhận, trao đổi, giải đáp. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.