Cử tri xã Phú Ninh kiến nghị đầu tư, nâng cấp hạ tầng dân sinh

Đại biểu HĐND thành phố lắng nghe ý kiến của cử tri xã Phú Ninh. Ảnh: HỒ QUÂN

Tham gia buổi tiếp xúc có các đại biểu: Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn; Trương Minh Hải, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố.

Đại diện Tổ đại biểu số 9 thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng đầu năm; kết quả các kỳ họp thứ 4, thứ 5, thứ 6 của HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; nội dung, chương trình dự kiến của kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Cử tri xã Phú Ninh phát biểu ý kiến. Ảnh: HỒ QUÂN

Cử tri xã Phú Ninh bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao đối với các chính sách được HĐND thành phố thông qua tại các kỳ họp vừa qua, nhất là những nghị quyết hỗ trợ liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đầu tư, nâng cấp hạ tầng điện, giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, nước sạch; cải tạo diện tích ruộng đất bỏ hoang; tăng cường quản lý đất rừng.

Đại biểu HĐND thành phố và lãnh đạo địa phương ghi nhận, trực tiếp trả lời, giải đáp các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.