Cử tri xã Phú Lý kiến nghị nhiều ý kiến về dân sinh, xã hội

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Phú Lý. Ảnh: Lam Phương

Tại hội nghị, các đại biểu Tổ ĐBQH đơn vị số 2 thông tin đến cử tri về dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đại biểu Lê Hoàng Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thông tin đến cử tri xã Phú Lý về chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Ảnh: Lam Phương

Sau đó, các cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung về giải quyết một số vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai ở địa phương; đầu tư thêm một số tuyến đường kết nối ở địa phương; vấn đề quản lý tài sản công sau sáp nhập; vấn đề về chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động trạm y tế ở địa phương, tăng cường bố trí bác sĩ, nhân sự, trang thiết bị cho y tế cấp cơ sở, nhất là ở những địa bàn vùng xa như ở xã Phú Lý.

Cử tri xã Phú Lý phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Lam Phương

Bên cạnh đó, cử tri còn đề xuất các chính sách hỗ trợ, phụ cấp công vụ đối với công chức, viên chức ở cấp xã, chính sách hỗ trợ người làm công tác đoàn thể ở cơ sở; kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng…

Đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chia sẻ với cử tri xã Phú Lý tại hội nghị. Ảnh: Lam Phương

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết ở địa phương, đại biểu đề nghị cơ quan chức năng, các sở, ngành liên quan và địa phương trả lời theo thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các sở, ngành liên quan, địa phương cần rà soát, tổng hợp, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; cũng như thông tin, trả lời đến cử tri bằng văn bản, đảm bảo quy trình, quy định liên quan.