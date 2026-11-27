Đại biểu HĐND xã Ô Lâm tiếp xúc cử tri.

Trong 2 ngày 26 và 27/11, Thường trực HĐND xã Ô Lâm phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri nhằm chuẩn bị cho kỳ họp HĐND cuối năm 2026.

Cử tri xã Ô Lâm đã đề nghị chính quyền địa phương bê-tông hóa tuyến đường vào phum, sóc, đường ra cánh đồng; nâng cấp các tuyến đường tỉnh 955B, đường tỉnh 959 và bổ sung biển báo giao thông tại các vị trí cần thiết để bảo đảm an toàn; xây dựng thêm cầu nông thôn; nâng mức hỗ trợ kinh phí đối với người cao tuổi.

Cử tri còn mong muốn địa phương xem xét tăng từ 2 lên 3 vụ lúa tại khu vực trạm bơm Ô La Ka. Đồng thời, phản ánh giá thu mua lúa còn chênh lệch giữa các khu vực và chi phí dịch vụ nông nghiệp chưa giảm tương ứng với mức giảm giá xăng, dầu.

Cử tri Ô Lâm gửi kiến nghị đến đoàn đại biểu HĐND xã.

Lãnh đạo UBND xã Ô Lâm giải đáp các vấn đề thuộc thẩm quyền, thông tin kế hoạch thực hiện và ghi nhận những kiến nghị cần tiếp tục xem xét, phối hợp xử lý.

Dịp này, UBND xã Ô Lâm thông tin các chính sách hỗ trợ khi xã được công nhận là xã An toàn khu, gồm hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh và chính sách ưu tiên trong giáo dục đối với học sinh, sinh viên thuộc diện, địa bàn đủ điều kiện.