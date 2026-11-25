Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ninh Châu - Ảnh: N.H

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: N.H

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin đến cử tri về kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn tại kỳ họp - Ảnh: N.H

Theo đó, sau 27 ngày làm việc, kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật. Quốc hội đã dành 80% thời gian kỳ họp để xem xét, thảo luận và thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật. Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 92 lượt phát biểu tại kỳ họp, trong đó có 83 lượt góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết và 6 lượt góp ý về các vấn đề quan trọng của đất nước. Các đại biểu cũng tích cực tham gia hoạt động giám sát, chất vấn và một số hoạt động bên lề kỳ họp…

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: N.H

Cử tri xã Ninh Châu bày tỏ sự tin tưởng và phấn khởi trước những kết quả quan trọng của đất nước và những đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, cử tri đề xuất, kiến nghị một số nội dung, như: Sớm khảo sát xây dựng hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại Dinh Mười; quan tâm chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, thanh niên xung phong, cán bộ, công chức; xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách đấu giá đất; giải quyết việc làm cho giáo viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm công tác quy hoạch, dự trữ khoáng sản và phát triển khu công nghiệp trên địa bàn xã Ninh Châu…

Cử tri xã Ninh Châu phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc - Ảnh: N.H

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo địa phương và các sở, ngành trao đổi, làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đại diện lãnh đạo địa phương trao đổi, làm rõ thêm một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền - Ảnh: N.H

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri; đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trao đổi, giải trình. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, rà soát, phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri - Ảnh: N.H