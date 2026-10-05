Cử tri xã Nghĩa Khánh kiến nghị những vấn đề liên quan sau sắp xếp bộ máy, đầu tư các công trình dân sinh

Tham gia tiếp xúc cử tri có Trung tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; bà Vũ Thị Lan Anh - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Công tác đại biểu; bà Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ và lãnh đạo địa phương.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Khánh trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, đại biểu Vũ Thị Lan Anh thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026, bế mạc ngày 20/11/2026, tổ chức tập trung tại Nhà Quốc hội và chia thành 2 đợt; xem xét nhiều nội dung quan trọng về lập pháp, kinh tế - xã hội, ngân sách, đầu tư công, giám sát và chất vấn. Cử tri cũng được thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Trung Tú

Cử tri Đặng Văn Bình phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Trung Tú

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, 15 lượt cử tri xã Nghĩa Khánh phát biểu, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách và đầu tư hạ tầng dân sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri đề nghị quan tâm bố trí cán bộ làm công tác Mặt trận và các đoàn thể cấp xã phù hợp với khối lượng công việc; sớm hướng dẫn việc bố trí, xếp ngạch công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã theo Nghị định số 361/2025/NĐ-CP; xem xét những bất cập trong thực hiện chế độ đối với cán bộ dôi dư, cán bộ bán chuyên trách nghỉ việc sau sắp xếp; nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ đoàn thể ở thôn, xóm và quan tâm chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã.

Cử tri Lục Bình Duẩn kiến nghị một số vấn đề tại hội nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Cử tri cũng kiến nghị quan tâm hơn đến chế độ, chính sách đối với người từng tham gia chiến trường; nghiên cứu chính sách bảo hiểm xã hội đối với quân nhân hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương; xem xét giảm độ tuổi và nâng mức trợ cấp bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi.

Đầu tư, hoàn thiện hạ tầng giao thông và các công trình dân sinh là nhóm vấn đề được nhiều cử tri Nghĩa Khánh quan tâm. Cử tri đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu cứng qua sông Hiếu kết nối Nghĩa Khánh với Nghĩa Lộc, thay thế cầu treo hiện nay, tạo thuận lợi cho đi lại, giao thương, cứu hộ, cứu nạn và kết nối các vùng sản xuất; nâng cấp cống Ba Cửa qua Quốc lộ 48, khắc phục tình trạng ngập úng trong mùa mưa lũ.

Cử tri cũng đề nghị đầu tư tuyến đường từ đập Nghĩa Đức ra đường nối Quốc lộ 48E; tuyến từ Quốc lộ 48E vào xóm Đức Hữu; hoàn thiện khoảng 800 m đường còn lại từ xóm Hương Mươi qua địa bàn xã Nghĩa Hòa (cũ).

Cử tri Phan Thị Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Cùng với đó, cử tri kiến nghị quan tâm xây dựng kênh tiêu úng; sửa chữa, nâng cấp các cầu đã xuống cấp; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa tại các xóm sau sáp nhập; có giải pháp xử lý tình trạng xe chở cát, sỏi làm rơi vãi, gây mất an toàn giao thông tại khu vực ngã tư cổng chào Lĩnh Khánh (cũ).

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Nghĩa Khánh và các sở, ngành liên quan đã trực tiếp trao đổi, tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Ông Ngô Trí Cương - Trưởng phòng Xây dựng Chính quyền, Sở Nội vụ trao đổi, giải trình một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phan Trung Tú

Trao đổi tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế làm rõ một số vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thông tin về việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc; nhấn mạnh tăng cường khám sức khỏe định kỳ, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý các bệnh không lây nhiễm như tiểu đường, tăng huyết áp; Đồng thời quan tâm việc sắp xếp, quản lý hệ thống trạm y tế trong mô hình mới.

Giám đốc Sở Y tế Lê Thị Hoài Chung trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Phan Trung Tú

Trung tướng Trần Đức Thuận - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phan Trung Tú

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Trung tướng Trần Đức Thuận ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề được kiến nghị. Đối với đề xuất đầu tư các cầu cứng phục vụ nhu cầu đi lại, Trung tướng cho rằng đây là kiến nghị xác đáng, đề nghị địa phương rà soát, xác định thứ tự ưu tiên để kiến nghị Trung ương, tỉnh xem xét, bố trí nguồn lực phù hợp. Trung tướng cũng đề nghị chính quyền cơ sở chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 9 tháng đầu năm 2026, Trung tướng Trần Đức Thuận trao đổi về những kết quả đạt được, một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách tiền lương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Đồng thời, Trung tướng ghi nhận những kết quả xã Nghĩa Khánh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, khẳng định các kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.