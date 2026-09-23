Cử tri xã Nghị Đức kiến nghị nhiều vấn đề khó khăn tại địa phương

Các đồng chí Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghị Đức

Tại hội nghị, sau khi nghe ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, cử tri xã Nghị Đức đã phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp và an sinh xã hội.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghị Đức

Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, địa phương đã trả lời thông tin nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, phía địa phương và các ngành của tỉnh cho biết sẽ đưa các tuyến đường huyết mạch, cầu cống hư hỏng vào danh mục ưu tiên đầu tư công trung hạn.

Chủ tịch UBND xã Nghị Đức Nguyễn Hữu Bơm trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã

Địa phương tranh thủ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để từng bước nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo an toàn giao thông và kết nối giao thương cho bà con.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nghị Đức

Trong vấn đề giá nông sản bấp bênh và định hướng sản xuất, các ngành chuyên môn chia sẻ khó khăn với nông dân trước biến động của thị trường. Giải pháp được đưa ra là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng nông sản; đồng thời hỗ trợ thông tin thị trường, xúc tiến thương mại nhằm ổn định đầu ra cho các loại cây trồng chủ lực của địa phương.

Cử tri Nguyễn Văn Hoàng, thôn Đức Phú 2 kiến nghị về mức giá hỗ trợ hoa màu, tài sản của người dân sau thiên tai chưa thỏa đáng

Đối với thiệt hại về hoa màu và tài sản do thiên tai gây ra, địa phương khẩn trương tiến hành rà soát, thống kê chính xác mức độ thiệt hại để lập danh sách đề xuất cấp trên xem xét, thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí kịp thời giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

Cử tri Nguyễn Xuân Tùng, thôn 1, xã Nghị Đức kiến nghị về giao thông trung tâm xã nhỏ hẹp, gây mất an toàn cho người dân

Về ý kiến thiếu nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng đã được địa phương ghi nhận vào kế hoạch đầu tư thiết chế văn hóa cơ sở. Trong thời gian tới, xã tiếp tục rà soát quỹ đất và bố trí nguồn lực từ ngân sách cũng như huy động xã hội hóa để từng bước đầu tư xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, khu dân cư, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao cho Nhân dân.

Đại diện các sở, ngành tỉnh Lâm Đồng tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Trả lời ý kiến liên quan đến việc phát triển diện tích cao su, nhưng vướng đất lâm nghiệp, cơ quan quản lý đất đai và nông nghiệp cho biết sẽ rà soát lại quỹ đất công, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã.

Cử tri Châu Bảo Tô, thôn Đức Phú 2 kiến nghị về giao thông nông thôn trên địa bàn xã xuống cấp

Đặc biệt, đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình thiếu đất sản xuất, chính quyền sẽ xem xét các giải pháp hỗ trợ sinh kế, lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giúp bà con ổn định lâu dài.

Cử tri Trần Văn Minh, thôn Đức Phú 2 kiến nghị cần phải quyết liệt hơn trong vấn đề kiểm soát tệ nạn tại địa phương

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao tinh thần tham gia trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri xã Nghị Đức.

Những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn mà cử tri đóng góp thể hiện quyền làm chủ và sự quan tâm đến các vấn đề của địa phương, đất nước. Đây còn là những thông tin quý báu giúp Quốc hội và HĐND các cấp lắng nghe, thấu hiểu để hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Sự đồng hành, tin tưởng và tinh thần xây dựng của cử tri chính là điểm tựa vững chắc để chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, quyết tâm đưa xã Nghị Đức ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.