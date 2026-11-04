Cử tri xã Nam Phước kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông

Tham dự buổi tiếp xúc có các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng gồm đồng chí Nguyễn Đức Dũng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Dương Thị Thanh Hiền – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố; đồng chí Đinh Nguyên Vũ – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quế Sơn; ông Phan Ngọc Minh – Phó Giám đốc Công ty TNHH VLXD Phan Ngọc Anh; cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo bà con cử tri trên địa bàn xã Nam Phước.

Các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã Nam Phước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Nam Phước kiến nghị thành phố sớm tháo gỡ thủ tục hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và bố trí vốn kiên cố hóa kè Bắc Trà Đông, kè Đông Bình. Các cử tri cũng đề xuất nâng cấp Nhà máy nước Duy Xuyên nhằm bảo đảm nguồn nước sạch ổn định, xử lý triệt để nước nhiễm mặn. Ngoài ra, cử tri mong muốn có cơ chế hỗ trợ chi phí BHYT cùng chi trả cho người nghèo mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ rác thải và siết chặt an toàn thực phẩm.

Cử tri xã Nam Phước có nhiều kiến nghị về hạ tầng giao thông.

Thành phố quan tâm cũng như có cơ chế hỗ trợ người dân hiến đất mở đường, nâng cấp giao thông nông thôn; chấn chỉnh, quản lý hoạt động khai thác khoáng sản gắn với điều tiết, bình ổn giá vật liệu xây dựng…

Sau khi lắng nghe các kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Nam Phước, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực 9 giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng phát biểu.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng đề nghị Đảng ủy xã Nam Phước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đồng chí Chủ tịch UBND xã trực tiếp kiểm tra, rà soát và tập trung giải quyết theo thẩm quyền, không để người dân tiếp tục kiến nghị nhiều lần. Đối với những kiến nghị liên quan đầu tư hạ tầng, công trình dân sinh và nhu cầu phát triển của địa phương, đề nghị UBND xã tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ cần thiết, tính cấp bách, khả năng cân đối nguồn lực để xây dựng kế hoạch giải quyết.