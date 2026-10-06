Cử tri xã Nam Ban Lâm Hà đề nghị đầu tư hạ tầng, bảo đảm chế độ đối với viên chức

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nam Ban Lâm Hà

Tổ đại biểu số 2 gồm các đại biểu: K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đam Rông 2, Ủy viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nam Ban Lâm Hà.

Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nam Ban Lâm Hà

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh; tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các đợt tiếp xúc trước; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại hội nghị, cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, sản xuất và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Trong đó, cử tri đề nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp trạm y tế xã, bổ sung, cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đối với lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị rà soát, sửa chữa các trường học đã xuống cấp, bảo đảm an toàn và điều kiện học tập, giảng dạy cho học sinh, giáo viên.

Cư tri Đỗ Thị Loan có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Cử tri cũng đề nghị sắp xếp, phân bổ đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã phù hợp, căn cứ vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và khối lượng nhiệm vụ, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

Về hạ tầng và sản xuất, cử tri kiến nghị quan tâm đầu tư, sửa chữa các công trình dân sinh; đồng thời có giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, nhất là những khu vực còn khó khăn về nguồn nước.

Cư tri Trương Quang Trung có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Đối với lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra và giải quyết các trường hợp còn tồn đọng liên quan đến diện tích đất đã được Nhà nước thu hồi từ trước, làm rõ nguồn gốc, hồ sơ và quá trình thực hiện các chính sách liên quan. Qua đó, có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, hạn chế tình trạng vụ việc kéo dài.

Cư tri Trần Văn Minh có ý kiến tại buổi tiếp xúc

Riêng về giao thông, cử tri đề nghị sớm khảo sát, đánh giá hiện trạng và bố trí nguồn lực sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Đạo Nga đến ngã ba Bát Xua đi Nam Hà.

Theo phản ánh, tuyến đường đã xuống cấp, nhiều ổ gà, ổ voi, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri mong muốn tuyến đường sớm được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.

Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà trao đổi về các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị quan tâm chế độ tiền lương, phụ cấp và chính sách đãi ngộ đối với viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, nghiên cứu cơ chế phù hợp với tính chất, khối lượng và trách nhiệm công việc, bảo đảm quyền lợi của đội ngũ viên chức trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’ Mák trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền được chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp thu, nghiên cứu để có hướng xử lý. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, các nội dung sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng K’ Mák khẳng định, Tổ đại biểu số 2 sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chính đáng của cử tri; đồng thời, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền. Qua đó, từng bước giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.