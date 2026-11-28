Tham dự hội nghị có đại diện các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lượng Minh cùng đông đảo cử tri địa phương.

Các đại biểu chủ trì hội nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Lương Đình Hưng thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, đầu tư công, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và chính quyền địa phương hai cấp. Quốc hội cũng quyết định những vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách năm 2027, thực hiện hoạt động giám sát, chất vấn. Đại biểu đồng thời thông tin hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và kết quả trả lời một số kiến nghị về trường học vùng lũ tại xã Lượng Minh, cấp điện cho bản chưa có điện, bổ sung giáo viên, hỗ trợ sản xuất sau thiên tai và chính sách đối với cán bộ cơ sở.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Lượng Minh đề nghị quan tâm đầu tư hạ tầng các bản tái định cư Thủy điện Bản Vẽ; sớm cứng hóa tuyến đường bản Côi - bản Cà Moong, khắc phục sạt lở; đẩy nhanh thi công đường 543B, đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, điện và các công trình phụ trợ. Cử tri cũng kiến nghị xây dựng cầu dân sinh qua sông Nậm Nơn, hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ các bản xa trung tâm xã.

Về đất đai và dân sinh, cử tri phản ánh vướng mắc trong tách giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, kiểm kê, bồi thường khi triển khai đường 543B; có diện tích bị ảnh hưởng nhưng chưa được đưa vào danh sách bồi thường hoặc kiểm kê chưa chính xác. Cử tri đề nghị rà soát, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân; quan tâm đất sản xuất, cây giống, con giống, việc làm, khám chữa bệnh vùng sâu; cải thiện chất lượng nguồn nước sông Nậm Nơn, sóng điện thoại tại bản Xốp Cháo, chính sách nhà ở và trợ cấp cho người cao tuổi.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị đầu tư cơ sở chính Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lượng Minh tại vị trí an toàn, khắc phục ngập lụt mùa mưa bão; nghiên cứu chuyển trường bán trú sang nội trú phù hợp thực tế học sinh ăn, ở tại trường; quan tâm phụ cấp, ổn định đội ngũ giáo viên. Cử tri cũng kiến nghị bổ sung biên chế còn thiếu cho chính quyền xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cử tri Lô Thị Xoan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lượng Minh và các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ đã trao đổi, giải trình một số kiến nghị thuộc lĩnh vực quản lý; ghi nhận những vấn đề cần tiếp tục rà soát, tham mưu giải quyết.

Đại biểu Quốc hội trao quà cho các em học sinh tại xã Lượng Minh. Ảnh: Phan Trung Tú

Phát biểu tiếp thu, trao đổi, đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri, chia sẻ khó khăn về giao thông, đất đai, giáo dục và đời sống vùng tái định cư Thủy điện Bản Vẽ. Đại biểu đề nghị chính quyền xã tăng cường đối thoại, giải quyết kiến nghị thuộc thẩm quyền; rà soát ranh giới đất, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và làm sạch dữ liệu đất đai. Các kiến nghị về đường bản Côi – bản Cà Moong, tuyến 543B và cầu dân sinh sẽ được tổng hợp, chuyển UBND tỉnh xem xét.

Đối với kiến nghị về trợ cấp người cao tuổi, việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp, tình trạng lõm sóng điện thoại, trường học vùng lũ, phụ cấp giáo viên và biên chế cấp xã, đại biểu đề nghị cơ quan chức năng nghiên cứu giải pháp phù hợp thực tế; riêng phụ cấp giáo viên cần xem xét theo điều kiện từng điểm trường. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Nhân dịp này, thông qua sự vận động, kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Hội Phụ nữ Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam và Công ty Luật TNHH LPA đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lượng Minh, góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện đến trường, động viên, khích lệ các em nỗ lực vươn lên trong học tập.