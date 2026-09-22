Cử tri xã Liên Hương, Lâm Đồng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai. Kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026 tại Nhà Quốc hội, tổ chức thành 2 đợt; Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 nội dung lập pháp.

Các đại biểu chủ trì hội nghị TXCT tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Hữu Phúc

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng thông tin tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và tỉnh Lâm Đồng trong 8 tháng năm 2026. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 10,6% so với cùng kỳ; lượng khách du lịch ước đạt 16,46 triệu lượt; thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 23.940 tỷ đồng, đạt 69,52% kế hoạch năm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Liên Hương kiến nghị tăng cường các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Phạm Nam Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Phúc

Cử tri cũng kiến nghị rà soát, bổ sung chế độ đối với người có công; nghiên cứu mở đường ngang qua tuyến đường sắt tại khu vực sản xuất để thuận tiện đi lại, vận chuyển nông sản; tăng cường giám sát nội dung sách giáo khoa mới ở bậc tiểu học; đồng thời, đơn giản hóa việc đo đạc và thực hiện thủ tục đất đai.

Đáng chú ý, liên quan đến thiệt hại do thiên tai, cử tri đề nghị có giải pháp hỗ trợ sinh kế đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ vào cuối năm 2025. Một số hộ cho biết tài sản bị cuốn trôi nhưng đến nay chưa được hỗ trợ.

Cử tri xã Liên Hương phát biểu kiến nghị tại buổi TXCT. Ảnh: Hữu Phúc

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Trần Hồng Nguyên ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cử tri trong đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống và sản xuất.

Đối với vấn đề chống khai thác IUU và phát triển kinh tế biển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng đây không chỉ là nhiệm vụ của địa phương mà còn là trách nhiệm chung, trong đó cần thực hiện nghiêm các quy định trong khai thác hải sản xa bờ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Phúc

Về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những ý kiến của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tiếp thu, tổng hợp để phục vụ quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đối với kiến nghị về sách giáo khoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Hồng Nguyên ghi nhận ý kiến của cử tri, đồng thời cho rằng việc tăng cường giám sát là cần thiết nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời phản ánh tại diễn đàn Quốc hội đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương.