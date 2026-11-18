Các đại biểu tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 25. Ảnh: Hoàng Văn

Sáng 18-11, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 25 tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với các điểm cầu xã Quốc Oai, Hưng Đạo và Phú Cát, với gần 150 cử tri tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở điểm cầu xã Kiều Phú. Ảnh: Hoàng Văn

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027 của thành phố và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII.

Phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, cử tri Lý Thị Sáu, thôn Cấn Hạ, đề nghị thành phố sớm bố trí nguồn lực đầu tư một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. Ngoài ra, thành phố cần tiếp tục quan tâm đầu tư thêm trường học, đáp ứng nhu cầu học tập và tạo điều kiện phát triển giáo dục tại địa phương.

Cử tri xã Kiều Phú kiến nghị một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi. Ảnh: Hoàng Văn

Cùng quan tâm đến vấn đề hạ tầng, cử tri Nguyễn Khắc Quyền, thôn Phú Mỹ, phản ánh nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai quy hoạch chung của xã. Cử tri đề nghị thành phố có hướng dẫn cụ thể, phân công đơn vị đủ năng lực xây dựng chỉ giới đường đỏ, giúp địa phương chủ động triển khai các dự án.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri kiến nghị đầu tư hệ thống kênh mương nội đồng; điều chỉnh chính sách hỗ trợ mua máy cấy cho cá nhân; tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng xây dựng nhà màng tập trung và diện tích sản xuất cây vụ đông. Đồng thời, cần có cơ chế để các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Về chế độ chính sách, cử tri đề nghị thành phố rà soát từng trường hợp, có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có nguyện vọng nghỉ theo chính sách sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập các cơ sở giáo dục.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 25 trả lời cử tri. Ảnh: Hoàng Văn

Trao đổi tại hội nghị, ông Nguyễn Trường Sơn, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 25, thông tin nhanh một số vấn đề cử tri quan tâm.

Về quy hoạch, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết thành phố đang tiếp tục điều chỉnh các bản vẽ quy hoạch chung Thủ đô, đồng thời chỉ đạo các xã lập quy hoạch chung trên cơ sở định hướng quy hoạch được phê duyệt. Sau đó, địa phương sẽ triển khai các quy hoạch chi tiết; những khu vực có mật độ đô thị lớn sẽ được xem xét lập quy hoạch phân khu.

Về chế độ nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ, giáo viên sau sắp xếp trường học, Tổ đại biểu đề nghị địa phương cung cấp thông tin cụ thể từng trường hợp để chuyển cơ quan chức năng xem xét.

Đối với kiến nghị của các xã: Quốc Oai, Hưng Đạo và Phú Cát, Tổ đại biểu HĐND thành phố đề nghị gửi bằng văn bản để tổng hợp chuyển đến các sở, ngành liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.