Cử tri xã Hàm Kiệm kiến nghị các vấn đề liên quan hạ tầng dân sinh

Tổ số 5 Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hàm Kiệm

Dự buổi tiếp xúc có các đại biểu: Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Linh mục Lê Nguyên Thao, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo cử tri xã Hàm Kiệm.

Các đại biểu tham gia buổi tiếp xúc tại xã Hàm Kiệm

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Linh mục Lê Nguyên Thao đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Ngoài ra, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm cả nước và của tỉnh Lâm Đồng; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phường Tiến Thành phản ánh tại cuộc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, Linh mục Lê Nguyên Thao đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hàm Kiệm kiến nghị cần quan tâm sớm đẩy nhanh công tác hỗ trợ, đền bù giải tỏa những hộ dân có đất nằm trong dự án đường cao tốc, đường gom dân sinh đi qua địa bàn. Cử tri còn kiến nghị liên quan đến Luật Đất đai, cần giảm bớt các thủ tục hành chính trong khai tử; chế độ người có công chưa được quan tâm thấu đáo.

Cử tri kiến nghị về giao thông nông thôn

Liên quan hạ tầng dân sinh trong khu dân cư tổ 2, thôn Dân Phú, cử tri cũng kiến nghị gần đây khi mưa kéo dài, lại xảy ra tình trạng ngập nặng, đã ảnh hưởng sinh hoạt hàng chục hộ dân sinh sống trong khu vực, học sinh đến trường rất khó khăn, do đó cần nghiên cứu, đánh giá hệ thống thoát nước khả thi.

Cử tri kiến nghị liên quan đến chế độ người có công

Cử tri còn phản ánh liên quan đến các tuyến giao thông nông thôn chưa được đầu tư và tuyến đường phía sau Khu công nghiệp Hàm Kiệm là tuyến đường huyết mạch cho bà con vận chuyển nông sản, nhưng vẫn chưa được quan tâm thi công.

Cử tri kiến nghị đến vấn đề dân sinh

Tại hội nghị, lãnh đạo địa phương đã giải trình các nội dung liên quan đến các tuyến đường giao thông nông thôn, công tác đền bù giải tỏa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến tình trạng ngập cục bộ, địa phương cho biết, thời gian qua do thời tiết diễn biến phức tạp, xã Hàm Kiệm liên tiếp bị ngập lụt và tỉnh đã hỗ trợ thiệt hại cho địa phương gần 4 tỷ đồng trong 2 đợt ngập cuối năm 2025.

Ông Trần Hoàng Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm trả lời các nội dung thuộc thẩm quyền

Do đó, UBND xã đã rà soát cơ sở hạ tầng, căn cứ nguồn thu của địa phương, nguồn hỗ trợ của tỉnh, địa phương sẽ ưu tiên các công trình bức xúc, đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

Đồng thời, địa phương sẽ kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư, khảo sát hệ thống thoát nước, nhằm tránh tình trạng ngập cục bộ một số nơi như hiện nay, ảnh hưởng đời sống nhân dân.

Ông Trần Phú, Phó Trưởng thuế Cơ sở 6, tỉnh Lâm Đồng trả lời nội dung thuộc thẩm quyền

Bên cạnh đó, đại diện các sở, ngành đã thông tin, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền; ghi nhận các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri để tổng hợp, xem xét, giải quyết theo quy định.

ĐBQH Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trao đổi với cử tri các nội dung thuộc thẩm quyền

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, bà Phạm Thị Hồng Yến ghi nhận tinh thần tham gia trách nhiệm, thẳng thắn của bà con cử tri xã Hàm Kiệm. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động tiếp xúc cử tri trong việc trực tiếp nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và những khó khăn từ cơ sở.

Qua đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tham gia giám sát, kiến nghị, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hàm Kiệm

Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các cơ quan, ban ngành phối hợp chặt chẽ hơn nhằm giải quyết dứt điểm các kiến nghị, bức xúc kéo dài của cử tri. Đây cũng là một trong những chỉ đạo quyết liệt của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

Các cử tri xã Hàm Kiệm tiếp tục kiến nghị, đồng thời đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, giúp các cơ quan chức năng sớm triển khai, góp phần ổn định đời sống người dân, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà cho học sinh vượt khó xã Hàm Kiệm nhân dịp Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi của xã Hàm Kiệm.