Cử tri xã Duy Nghĩa đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nam Hội An

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã Duy Nghĩa. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tiếp xúc với cử tri xã Duy Nghĩa gồm các đại biểu: Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Theo đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các xã, phường, Liên đoàn Lao động thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 16 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 2.650 cử tri đại diện cho cử tri các phường, xã và đoàn viên, công nhân lao động tại công đoàn cơ sở, tổ công nhân tự quản, khu nhà trọ trên địa bàn thành phố tham dự.

Qua đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổng hợp và chuyển 121 ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; trong đó 64 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành Trung ương và 57 ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng thành phố.

Cử tri thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại hội nghị, cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Nam Hội An; đề xuất cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm đầu tư thêm hạ tầng để thúc đẩy kinh tế - xã hội và đô thị khu vực Nam Hội An; sớm giải quyết thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; đồng thời quản lý chặt vấn đề nước thải từ hệ thống khu nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Cử tri cũng mong muốn có thêm cơ chế, chế độ hỗ trợ cho cán bộ cấp xã, cùng các giải pháp kiềm chế lạm phát và chính sách trợ giá cho nông dân.

Một góc dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An thuộc địa bàn xã Duy Nghĩa. Ảnh: QUỐC TUẤN

Sau khi lắng nghe kiến nghị của cử tri, các đại biểu Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp trả lời, giải đáp những ý kiến thuộc thẩm quyền.

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cam kết tiếp thu đầy đủ, tổng hợp các kiến nghị chính đáng của cử tri để chuyển đến Quốc hội và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.