Cử tri xã Đồng Việt kiến nghị về giao thông, sản xuất nông nghiệp, chế độ chính sách

Chiều 23/9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố; Vũ Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Tài chính tổ chức tiếp xúc cử tri xã Đồng Việt.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri.

Cùng dự có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Quang Đạo, Phó Chủ tịch MTTQ thành phố Bắc Ninh; đại diện Văn phòng Thành ủy, UBND thành phố và lãnh đạo xã Đồng Việt.

Tại đây, Đại biểu Quốc hội Vũ Văn Cường thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp dự kiến được tổ chức thành 2 đợt, từ ngày 17/10 đến ngày 13/11 và từ ngày 19/11 đến ngày 20/11. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án luật, nghị quyết; đồng thời quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Đại biểu cũng thông báo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri phản ánh tại cuộc tiếp xúc sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đồng Việt đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng thời tập trung phản ánh những vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Phản ánh về giao thông, cử tri Nguyễn Hồng Khánh (thôn Đồng Phúc) cho biết từ khi cầu Đồng Việt đưa vào sử dụng, lưu lượng phương tiện qua khu vực tăng cao, trong khi một số vị trí còn thiếu đèn chiếu sáng, biển báo. Cử tri đề nghị bổ sung hệ thống chiếu sáng, biển cảnh báo, tăng cường kiểm soát tốc độ, tải trọng và phương tiện lớn; ưu tiên xử lý tuyến đường 299 - Đồng Việt, nhất là khu vực ngã 6 có đông công nhân và người dân qua lại.

Cử tri đề nghị xử lý điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông tại nơi họp chợ khu vực cống Đỉa. Tình trạng rác thải đổ xuống đồng ruộng ở đây cũng được đề nghị sớm khắc phục.

Cử tri Nguyễn Hồng Khánh (thôn Đồng Phúc) nêu ý kiến.

Về sản xuất nông nghiệp, cử tri các thôn Đồng Tân, Đồng Phúc phản ánh giá vật tư nông nghiệp thường xuyên biến động, trong khi giá nông sản không ổn định, khiến hiệu quả sản xuất thấp, một bộ phận người dân không còn mặn mà với ruộng đồng. Vì vậy, cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm điều tiết giá vật tư nông nghiệp; tăng đầu tư hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi, giao thông nội đồng; đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật và kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật.

Cử tri thôn Nam Tiến đề nghị hỗ trợ giống, vốn, cây trồng; cứng hóa kênh mương, đường bê tông nội đồng. Đồng thời, kiến nghị tháo gỡ bất cập trong cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục đăng ký khai tử, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Cử tri thôn Long Sơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại diện tích lúa do mưa lũ; quan tâm mở rộng tuyến đường từ Đồng Tân đi Long Sơn và Đình Hạ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kênh RDS để không ảnh hưởng sản xuất; sửa chữa nhà văn hóa thôn.

Đại diện Hội Người cao tuổi xã Đồng Việt đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, rà soát chính sách, xem xét bố trí mức phụ cấp hoặc thù lao phù hợp; trường hợp chưa thể quy định thống nhất, có thể giao địa phương căn cứ điều kiện thực tế để hỗ trợ. Cử tri cũng đề nghị sau sáp nhập thôn quan tâm chế độ đối với người làm công tác đoàn thể ở thôn do địa bàn rộng, khối lượng công việc tăng.

Các ý kiến, kiến nghị được đồng chí Hồ Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Đồng Việt ghi nhận, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành dự và phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh, việc cầu Đồng Việt được đưa vào khai thác tạo thêm điều kiện thuận lợi để kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy giao thương trên địa bàn. Đây là cơ hội để xã Đồng Việt từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập của người dân, thay vì chỉ tập trung vào sản xuất nông nghiệp như trước đây. Cùng với quá trình phát triển công nghiệp, dịch vụ, những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp như chi phí vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, tiêu thoát nước và tình trạng ngập úng cũng sẽ từng bước được giảm bớt.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự đồng thuận của nhân dân xã Đồng Việt trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng phục vụ xây dựng cầu và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đồng thuận, chủ động nắm bắt cơ hội mới, gắn phát triển công nghiệp, dịch vụ với nâng cao chất lượng đời sống, tạo việc làm và thu nhập bền vững cho người dân; đồng thời quan tâm bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng và giữ gìn môi trường, cảnh quan nông thôn.

Đối với phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đồng chí Lâm Thị Hương Thành cho biết, thành phố Bắc Ninh và tỉnh Bắc Giang trước đây đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, số lượng công trình giao thông mà xã Đồng Việt đăng ký, đề xuất còn hạn chế.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, chủ động đề xuất, đăng ký các công trình cần đầu tư, nhất là việc mở rộng, nâng cấp hệ thống đường giao thông ngõ, xóm, nhằm tranh thủ tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo diện mạo nông thôn khang trang, đồng bộ và thuận tiện hơn cho người dân.

Liên quan đến kiến nghị về chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, đồng chí cho biết các cơ quan Trung ương đang nghiên cứu, rà soát để có chính sách phù hợp.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh, đồng chí Trần Thị Vân tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị của cử tri xã Đồng Việt thuộc thẩm quyền Quốc hội và cơ quan Trung ương để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri.