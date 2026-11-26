Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: X.P

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn tại kỳ họp. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật; quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các chính sách liên quan đến đời sống Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Đông Trạch - Ảnh: X.P

Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 92 lượt phát biểu tại kỳ họp, trong đó có 83 lượt góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết và 6 lượt góp ý về các vấn đề quan trọng của đất nước. Các đại biểu cũng tích cực tham gia hoạt động giám sát, chất vấn, phản ánh những vấn đề từ thực tiễn địa phương, kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực phát triển tỉnh.

Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin với cử tri kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: X.P

Cử tri tham dự buổi tiếp xúc - Ảnh: X.P

Cử tri xã Đông Trạch bày tỏ sự tin tưởng và phấn khởi trước những kết quả quan trọng của đất nước và những đóng góp tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, cử tri đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến các vấn đề như: một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn trong việc tích hợp tài khoản an sinh xã hội; bất cập trong công tác chăm sóc sức khoẻ ở cơ sở; chế độ phụ cấp cho cô nuôi ở cấp học mầm non…

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: X.P

Lãnh đạo các địa phương tham dự buổi tiếp xúc - Ảnh: X.P

Cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến tình trạng bồi lấp sông Lý Hoà ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân địa phương và đề xuất cần sớm có giải pháp căn cơ.

Cử tri Đông Trạch kiến nghị triển khai các giải pháp căn cơ khắc phục tình trạng bồi lấp, sạt lở cửa sông Lý Hoà - Ảnh: X.P

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết của cử tri - Ảnh: X.P

Tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của cử tri, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận những ý kiến tâm huyết, mang tính xây dựng, đồng thời trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, rà soát, phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.