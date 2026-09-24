Cử tri xã Đinh Văn Lâm Hà phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đinh Văn Lâm Hà

Sáng 24/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng gồm: ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại xã Đinh Văn Lâm Hà.

Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (bên phải) và bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng (bên trái) tiếp xúc cử tri tại xã Đinh Văn Lâm Hà

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua những đợt tiếp xúc trước.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Đinh Văn Lâm Hà phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân; đồng thời đề xuất các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ những khó khăn phát sinh sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Trong đó, cử tri đề nghị sớm có giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trên một số tuyến đường trục chính. Theo cử tri, hệ thống thoát nước dọc 2 bên đường tại một số khu vực ngày càng bị thu hẹp do tình trạng lấn chiếm để xây dựng nhà ở, công trình phụ, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn.

Cử tri Nguyễn Ngọc Xuân phát biểu các ý kiến liên quan trên địa bàn

Cử tri cũng kiến nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất của người dân.

Một vấn đề khác được cử tri quan tâm là chế độ, chính sách và kinh phí hoạt động đối với đội ngũ cán bộ ở thôn sau sắp xếp. Cử tri cho rằng, việc cắt giảm phụ cấp, trong khi lực lượng hoạt động không chuyên trách tại cơ sở chưa có kinh phí hoạt động phù hợp, sẽ ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Vì vậy, cử tri đề nghị các cấp có giải pháp bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng này.

Cử tri Bế Văn Thọ phát biểu, kiến nghị các vấn đề trên địa bàn

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng một số trụ sở, cơ quan, đơn vị sau sáp nhập chưa được bố trí, sử dụng hiệu quả, có nguy cơ gây lãng phí tài sản công, đề nghị sớm có phương án quản lý, khai thác phù hợp.

Ông Hoàng Việt Lâm, Chủ tịch UBND xã Đinh Văn Lâm Hà phát biểu, giải trình các ý kiến cử tri

Trong lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngay tại cơ sở...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu, tiếp thu các ý kiến của cử tri

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Lâm Văn Đoan ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đinh Văn Lâm Hà; đồng thời trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan ở Trung ương để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri.

Đông đảo cử tri xã Đinh Văn Lâm Hà tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Qua hoạt động tiếp xúc cử tri, những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn đời sống tại xã Đinh Văn Lâm Hà được phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo đảm các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo quy định.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng quà cho trẻ em trên địa bàn xã Đinh Văn Lâm Hà.

Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tặng quà Tết Trung thu cho các em thiếu nhi xã Đinh Văn Lâm Hà

Tại chương trình, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng các phần quà trung thu đến các em thiếu nhi. Mỗi phần quà gồm: bánh, sữa, lồng đèn và tiền mặt.

Hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đối với trẻ em, nhất là trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn; đồng thời tạo điều kiện để các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.