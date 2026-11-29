Các tổ đại biểu HĐND xã Đan Phượng vừa tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tại hội nghị tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu HĐND xã Đan Phượng đã thông tin tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XXIII. Cùng với đó là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026, phương hướng trọng tâm năm 2027, cũng như kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nga Nguyễn

Bày tỏ sự đồng tình trước những chuyển biến tích cực của địa phương, cử tri xã Đan Phượng đã thẳng thắn nêu nhiều kiến nghị sát với thực tiễn đời sống. Về hạ tầng dân sinh và không gian công cộng, người dân mong muốn xã quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất nhà văn hóa, mở rộng đường liên thôn, bổ sung đèn chiếu sáng và xây dựng khu vui chơi, khu thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Cử tri hai thôn Bãi Thụy và Đồng Tháp kiến nghị xã tăng cường công tác quản lý đất đai, quan tâm giải quyết những vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri cũng phản ánh tình trạng đốt rác thải tại khu vực Xạ Hiếm gây khói bụi, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và đời sống sinh hoạt của các hộ dân khu vực xung quanh.

Cử tri thôn Thu Quế và Song Phượng kiến nghị nâng cấp tuyến đường Thống Nhất cũng như các tuyến đường giao thông thôn, xóm; duy trì hệ thống camera giám sát tại các khu vực công cộng nhằm bảo đảm an ninh trật tự.

Cử tri xã Đan Phượng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh. Ảnh: Nga Nguyễn

Nhiều kiến nghị khác hướng tới nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, an sinh và an ninh trật tự trên địa bàn. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ cải tạo ao môi trường, nhà truyền thống Tháp Thượng, bố trí kinh phí duy trì nhà bia tưởng niệm, bổ sung phương tiện phục vụ tang lễ, quy hoạch, mở rộng và sửa chữa hệ thống điện, nước tại nghĩa trang nhân dân, quan tâm vấn đề bảo hiểm y tế, đánh số nhà khu tái định cư…

Lắng nghe các ý kiến, lãnh đạo UBND xã Đan Phượng cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã trực tiếp tiếp thu, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền và làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những nội dung cần thêm thời gian xem xét, lãnh đạo xã ghi nhận để chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo quy định.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển ghi nhận tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri và khẳng định các kiến nghị đều xuất phát từ thực tiễn đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Gia Hiển cho biết, các tổ đại biểu HĐND xã sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và theo dõi kết quả trả lời cử tri trong thời gian tới, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người dân.