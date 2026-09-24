Cử tri xã Đắk Sắk nêu bất cập về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Đắk Sắk

Tham gia hội nghị TXCT có các đại biểu Quốc hội: Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội; Phạm Đức Hoài, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

ĐBQH Phạm Đức Hoài đã thông tin nhanh về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Trong chương trình hội nghị, đại biểu Phạm Đức Hoài đã thông tin nhanh về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI; thông qua kết quả xử lý các kiến nghị của cử tri qua các đợt TXCT của các cơ quan có thẩm quyền.

Hội nghị TXCT tại xã Đắk Sắk ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.

Cử tri xã Đắk Sắk tham gia hội nghị TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Cử tri xã Đắk Sắk cho biết, sau khi sắp xếp lại các thôn, bon, nhiều cấp phó chi hội đoàn thể không còn được hưởng phụ cấp hằng tháng. Trong khi đó, những người này vẫn đảm nhận nhiều phần việc tại cơ sở, trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động và giải quyết các vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Việc không có chế độ phụ cấp khiến một số người chưa yên tâm, khó duy trì sự gắn bó lâu dài với công việc.

Cử tri Ngô Xuân Thứ mong muốn có thêm chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bon

Bên cạnh đó, quá trình sắp xếp lại thôn, bon, nhiều người hoạt động không chuyên trách được giải quyết nghỉ việc. Cử tri cho rằng, việc thực hiện chính sách trợ cấp thôi việc theo Nghị định 154 còn một số điểm chưa phù hợp, nhất là sự chênh lệch về mức hưởng giữa các chức danh, cần được rà soát để bảo đảm tính hợp lý và công bằng.

Ở lĩnh vực y tế, cử tri xã Đắk Sắk đánh giá cao chủ trương khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Tuy nhiên, việc triển khai còn chậm, trong khi năng lực y tế cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu nên đến nay nhiều người dân trên địa bàn chưa được tiếp cận chính sách. Cử tri đề nghị các cấp, ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Cử tri xã Đắk Sắk kiến nghị các nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri xã Đắk Sắk bày tỏ lo lắng trước tình trạng thiếu sách giáo khoa vào đầu năm học. Bên cạnh các giải pháp khắc phục trước mắt, cử tri mong muốn tỉnh Lâm Đồng sớm triển khai chính sách hỗ trợ sách giáo khoa miễn phí, nhất là đối với học sinh tại các thôn, bon còn khó khăn và học sinh là người dân tộc thiểu số.

Sau khi các sở, ngành, địa phương tiếp thu, giải trình và trả lời các phản ánh, kiến nghị của cử tri địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cũng trực tiếp trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

ĐBQH Nguyễn Trường Giang ghi nhận các ý kiến của cử tri địa phương

ĐBQH Nguyễn Trường Giang cho biết, Quốc hội tiếp tục hoàn thiện các thể chế, trong đó có chính sách ưu đãi dành cho người có công và chế độ dành cho những đối tượng thuộc diện tinh giản do sáp nhập thôn, bon.

Những phản ánh, kiến nghị của cử tri là căn cứ, cơ sở thực tiễn để ĐBQH gửi tới Quốc hội, Chính phủ và Bộ Nội vụ. Qua đó, góp phần hoàn thiện chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, nhất là trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính ở cơ sở.

Ghi nhận sự quan tâm, đóng góp của cử tri xã Đắk Sắk, ĐBQH Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh sẽ chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân địa phương tới các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời phát huy vai trò giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, góp phần bảo đảm những vấn đề chính đáng của cử tri được xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định.

ĐBQH Phạm Đức Hoài trao quà tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã