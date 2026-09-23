Cử tri xã Đạ Huoai kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

Các đồng chí: Dương Khắc Mai, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Dương Khắc Mai, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh và đông đảo cử tri trên địa bàn.

ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh báo cáo hoạt động của Quốc hội với cử tri xã Đạ Huoai

Tại hội nghị, cử tri xã Đạ Huoai tập trung kiến nghị vào 5 nhóm vấn đề, cụ thể: vấn đề giao thông, thi công đình trệ làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, chất lượng y tế cơ sở kém, không có thiết bị y tế cũng như đội ngũ y, bác sĩ giỏi, rác thải sinh hoạt không được xử lý dứt điểm, phụ cấp cho các tổ chức hội, đoàn thể cơ sở và đền bù chênh lệch giữa hai đợt sau khi thu hồi đất sản xuất làm đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Cử tri xã Đạ Huoai gửi gắm niềm tin vào Quốc hội

Liên quan đến những ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề dân sinh, đại diện các cơ quan chức năng, địa phương đã đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Cử tri Nguyễn Thu, thôn Đạ Tồn, xã Đạ Huoai kiến nghị về lĩnh vực đất đai

Thấu hiểu những khó khăn của người dân khu vực dự án, Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân chậm trễ xuất phát từ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và thời tiết bất lợi.

Cử tri Lê Thanh Tùng, Trưởng thôn 2, xã Đạ Huoai kiến nghị về vấn đề giao thông thi công chậm khiến đời sống người dân ảnh hưởng

Ban Quản lý dự án đã yêu cầu các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ. Song song với đó, các nhà thầu phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu ô nhiễm bụi bẩn trong suốt quá trình triển khai.

Trước phản ánh về chất lượng y tế cơ sở, ngành y tế cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, đầu tư bổ sung trang thiết bị y tế cơ bản cho các trạm y tế tuyến xã theo nguồn lực phân bổ.

Cử tri Đào Văn Tuần, thôn 6 kiến nghị về chất lượng y tế cơ sở và rác thải sinh hoạt

Về nguồn nhân lực, ngành đang tích cực triển khai các chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến cơ sở. Đồng thời, duy trì giải pháp tăng cường luân phiên bác sĩ từ tuyến huyện xuống hỗ trợ định kỳ, qua đó từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Đạ Huoai Lưu Hồng Long giải đáp kiến nghị của cử tri

Thừa nhận công tác thu gom rác thải tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng vận chuyển và nguồn lực hạn chế, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị dịch vụ môi trường để mở rộng các tuyến thu gom. Bên cạnh đó, địa phương đẩy mạnh hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn, kiên quyết xử lý dứt điểm các bãi rác tự phát và tiến hành quy hoạch các điểm tập kết rác đạt chuẩn trong thời gian tới.

Đại diện cơ quan, phòng, ban xã Đạ Huoai tham dự hội nghị

Đối với các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, sở, ngành đã được trao đổi, làm rõ trực tiếp. Các vấn đề chưa được trả lời hoặc vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương tham dự hội nghị

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai ghi nhận tinh thần tham gia trách nhiệm, thẳng thắn của bà con cử tri xã Đạ Huoai, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động tiếp xúc cử tri trong việc trực tiếp nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và những khó khăn từ cơ sở để phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai trò chuyện với cử tri cao tuổi xã Đạ Huoai

Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đạ Huoai tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: giải quyết dứt điểm khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, bảo đảm tuyệt đối quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo đúng quy định pháp luật; tăng cường quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, môi trường, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người dân phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, mở rộng mã số vùng trồng, thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bền vững; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, sạt lở, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa.