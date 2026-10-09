Cử tri xã Cư Jút kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng

Dự hội nghị có các đại biểu: Y Quang B’Krông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Thanh, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND) tỉnh; Đàm Kiều Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đắk Wil; Trần Thế Quang, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Cư Jút.

Đại biểu và cử tri xã Cư Jút dự buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri bon U1, thôn 6 và thôn 12, xã Cư Jút kiến nghị cần quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn; tăng cường quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định.

Cử tri xã Cư Jút kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri thôn 15 kiến nghị cần rà soát và cắm biển báo hiệu đường bộ, quản lý giao thông tại một số vị trí bất cập về an toàn giao thông. Cử tri xã Cư Jút cũng phản ánh hiện nay, lưới điện tại một số khu vực trên địa bàn xã chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và phục vụ tưới tiêu của người dân.

Cử tri Phạm Văn Việt kiến nghị: điện lưới chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt

Liên quan đến chính sách khám sức khỏe toàn dân, cử tri xã cũng mong muốn chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách này để đảm bảo mọi người dân đều được khám, chăm sóc sức khỏe theo quy định. Việc giải quyết các chế độ, chính sách, kiến nghị cần đảm bảo kịp thời, thấu đáo, đúng pháp luật.

Cử tri xã Cư Jút kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, chính quyền địa phương và các đơn vị, phòng ban liên quan đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cử tri.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Y Quang B'Krông đề nghị địa phương, sở, ngành rà soát, giải quyết thấu đáo, dứt điểm các kiến nghị của cử tri

Thay mặt Tổ Đại biểu số 15 HĐND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Y Quang B’Krông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND xã Cư Jút, sở, ngành liên quan tiếp thu, rà soát các ý kiến của cử tri để giải quyết dứt điểm, không để kéo dài.