Tham dự hội nghị có đại diện các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cam Phục cùng đông đảo cử tri và nhân dân địa phương.

Các đại biểu Quốc hội tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tại xã Cam Phục. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật; dành khoảng 80% thời gian cho công tác lập pháp, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, đầu tư công, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Quốc hội cũng quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027; tiến hành chất vấn, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri. Đại biểu đồng thời thông tin về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tại kỳ họp.

Đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy thông tin kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phan Trung Tú

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Cam Phục kiến nghị quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, nhất là xây dựng cầu cứng qua sông Lam kết nối với xã Châu Khê; nâng cấp tuyến đường bản Cai - bản Cam dài khoảng 7 km; xây dựng cầu qua Khe Phèn, cầu dân sinh tại Khe Cấy và các tuyến đường kết nối liên vùng.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng ngập đất sản xuất, sạt lở liên quan đến việc dâng nước lòng hồ và vận hành Thủy điện Chi Khê; đề nghị kiểm tra, xác định thiệt hại để xem xét bồi thường, hỗ trợ, có phương án di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.

Cử tri Nguyễn Hữu Hạnh phát biểu, kiến nghị về chế độ đối với giáo viên và kinh phí hoạt động của nhà trường. Ảnh: Phan Trung Tú

Về chế độ, chính sách và quản lý đất đai, cử tri đề nghị nâng mức phụ cấp, hỗ trợ trang thiết bị cho cán bộ thôn, bản; xem xét mức đóng bảo hiểm xã hội phù hợp với phụ cấp được hưởng, quan tâm chế độ đối với phó các đoàn thể ở cơ sở. Đồng thời, tạo điều kiện để người cao tuổi, người đi lại khó khăn được nhận trợ cấp bảo trợ xã hội bằng hình thức phù hợp.

Cử tri kiến nghị rà soát diện tích đất rừng giao theo Chương trình 163, giải quyết tình trạng chồng lấn, tranh chấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện; quan tâm xây dựng trụ sở làm việc tập trung, bổ sung 3 biên chế còn thiếu cho cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và hỗ trợ phát triển sinh kế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri Lộc Thị Liên nêu kiến nghị. Ảnh: Phan Trung Tú

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị đầu tư Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Cam Phục tại bản Phục, bổ sung giáo viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; xem xét nguyện vọng cho học sinh thuộc địa bàn xã Cam Lâm cũ tiếp tục học THCS tại Châu Khê nếu đủ điều kiện.

Cử tri Nguyễn Hữu Hạnh phản ánh giáo viên hợp đồng tại Trường Tiểu học và THCS Cam Phục đã hai tháng chưa được thanh toán tiền lương, đề nghị bố trí kinh phí chi trả và bảo đảm chế độ đối với hai giáo viên được điều động về trường. Cử tri cũng kiến nghị giải quyết tiền lương dạy thêm giờ, hoàn thiện quy định xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Đại biểu tham dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Trung Tú

Tại hội nghị, đại diện UBND xã Cam Phục, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trao đổi, giải trình một số kiến nghị thuộc lĩnh vực quản lý; ghi nhận những vấn đề còn vướng mắc để tiếp tục rà soát, tham mưu giải quyết.

Phát biểu tiếp thu, trao đổi tại hội nghị, đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thiết thực của cử tri. Đại biểu đề nghị chính quyền xã chủ động giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền; các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cần tổng hợp, chuyển UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét.

Về chính sách miền núi, đại biểu thông tin thêm các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, trong đó có chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số theo quy định.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu phát biểu tiếp thu, trao đổi tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phan Trung Tú

Liên quan đến tổ chức bộ máy và biên chế, đại biểu cho biết, các cơ quan chức năng đang hoàn thiện khung vị trí việc làm làm cơ sở bố trí, tuyển dụng nhân sự. Về chi trả chế độ qua tài khoản ngân hàng, cần có cách làm linh hoạt, phù hợp với người cao tuổi, người đi lại khó khăn. Đối với kiến nghị về mức xử phạt giao thông, đại biểu thông tin về việc nghiên cứu các hình thức xử lý phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm, trong đó có đề xuất nhắc nhở đối với một số trường hợp vi phạm lần đầu theo quy định.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu khẳng định, sẽ tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị về giao thông, giáo dục, đất đai, chính sách nông thôn mới, ảnh hưởng của Thủy điện Chi Khê và những vấn đề dân sinh khác để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc trả lời, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và nhân dân.