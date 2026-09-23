Cử tri xã Bảo Thuận kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh, hạ tầng thiết yếu

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gồm ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri xã Bảo Thuận

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua những đợt tiếp xúc trước.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Bảo Thuận đã phản ánh nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Trong đó, ý kiến cử tri tập trung vào chính sách đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp thôn sau sắp xếp, giáo dục, sản xuất nông nghiệp, thiết chế văn hóa và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp thôn sau khi thực hiện sáp nhập, bảo đảm quyền lợi chính đáng của những người đã tham gia công tác tại cơ sở.

Cử tri Trần Văn Thế, xã Bảo Thuận phát biểu ý kiến, kiến nghị các vấn đề quan tâm trên địa bàn

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh tình trạng khan hiếm sách giáo khoa đang gây khó khăn cho học sinh và phụ huynh trong việc chuẩn bị sách vở phục vụ năm học. Cử tri đề nghị có giải pháp bảo đảm nguồn sách giáo khoa đầy đủ, kịp thời, nhất là tại các địa bàn vùng xa.

Đối với sản xuất và đời sống, cử tri bày tỏ lo ngại trước tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn xuất hiện trên thị trường. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng quyền lợi người tiêu dùng mà còn gây thiệt hại cho nông dân khi mua vật tư, sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cử tri đề nghị tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cử tri Đỗ Quang Nhật, xã Bảo Thuận phát biểu ý kiến, kiến nghị các vấn đề quan tâm trên địa bàn

Liên quan đến cơ sở hạ tầng văn hóa, cử tri kiến nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa tại thôn sau sáp nhập, bảo đảm phù hợp với quy mô dân cư và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân tại các thôn mới.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tăng cường công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, đồng thời quan tâm tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ hè và tại những khu vực có ao, hồ, sông, suối tiềm ẩn nguy cơ.

Ông Nguyễn Cảnh Thìn, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận phát biểu, giải trình các ý kiến, kiến nghị cử tri

Ngoài ra, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án cao tốc cũng là nội dung được nhiều cử tri quan tâm.

Cử tri cho rằng việc xác định giá bồi thường cần tính đến đặc điểm, vị trí và điều kiện thực tế của từng khu đất. Theo phản ánh, có trường hợp đất tại khu dân cư được áp dụng mức bồi thường tương đương với đất sản xuất ở khu vực vùng sâu, xa, trong khi điều kiện sử dụng và giá trị thực tế có sự khác biệt.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án, một số diện tích đất sản xuất còn lại có quy mô nhỏ, không còn đường tiếp cận, gây khó khăn cho việc canh tác và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu phương án phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp tục sản xuất đối với phần diện tích còn lại.

Ông Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phát biểu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Lâm Văn Đoan ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Bảo Thuận; đồng thời trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các vấn đề thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan, tổ chức ở Trung ương để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gồm ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phát biểu, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cử tri

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời cử tri.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn cơ sở tại xã Bảo Thuận tiếp tục được phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo đảm tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được tiếp nhận, xem xét và giải quyết phù hợp.